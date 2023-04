Conmoción en Televisa: Miembro de la dinastía Derbez asegura temer a la muerte tras deceso de Julián Figueroa

Ciudad de México.- Ha pasado más de una semana desde que se confirmó la muerte de Julián Figueroa a los 27 años de edad, famoso actor y cantante hijo además de la actriz Maribel Guardia y el cantante y compositor Joan Sebastian; sin embargo, pese al tiempo que pueda transcurrir, uno de los famosos de Televisa quien además es hijo del amor y productor Eugenio Derbez, abordó la manera en la que él ha tenido que lidiar con el fallecimiento, pues en vida, fue uno de los grandes amigos del hijo del intérprete de Tatuajes. Nos referimos a José Eduardo Derbez.

Mediante un encuentro con la prensa mexicana, el hijo del protagonista de cintas como Hombre al Agua o No se Aceptan Devoluciones, contó que cuando era un niño, solía convivir mucho con Julián, esto debido a que Maribel Guardia y Victoria Ruffo mantienen una fuerte amistad que los llevó a no solo convivir en los foros de Televisa, sino también fuera de los mismos, al grado de pasar la noche en casa del otro o ya con más edad, salir de fiesta hasta altas horas de la noche.

A decir del hijo de Derbez y Ruffo, él se encontraba en Argentina filmando un proyecto cuando supo a través de los medios que su gran amigo de la infancia había perdido la vida de manera repentina, evento que además de causarle una profunda tristeza, también lo llevó a reflexionar sobre la muerte, por lo que reconoció que sí le tiene miedo a la misma pero no tanto por él, sino por el hecho de tener que enfrentar la muerte de sus padres o incluso, alguna persona cercana.

"No me gusta mucho pensar en la muerte, sí soy una persona que le tiene miedo; esas personas que dicen ‘yo no le tengo miedo’ pues yo sí le tengo miedo. Pero pues creo que (hay que) disfrutar cada día intensamente, gozarlo, decirle a la gente que quieres que la quieres, abrazarlos, porque tú no sabes qué va a pasar o si mañana vas a estar o no", exclamó.