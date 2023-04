En silla de ruedas y golpeado: Luis de Alba sufre terrible accidente y estremece a Televisa en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor Luis de Alba, quien cuenta con más de 46 años de experiencia en las filas de Televisa, una vez más encendió las alarmas del mundo del entretenimiento debido a que ayer jueves 19 de abril reportó que había sufrido un accidente y reapareció con fuertes lesiones en un video que ya ha sido difundido a través de las redes sociales. El también comediante apareció golpeado y en silla de ruedas.

El intérprete de programas como La Carabina de Ambrosio, La Hora Pico, La Escuelita VIP y El mundo de Luis de Alba ha vivido difíciles momentos por cuestiones de salud en los últimos años. Como se recordará, el pasado 2021 De Alba fue sometido a una delicada cirugía en la que le colocaron una prótesis de cadera y le reconstruyeron el fémur tras una aparatosa caída. Debido a que no tiene un proyecto de fijo en San Ángel, el famoso se declaró en quiebra.

Su estancia en el hospital le generó una enorme deuda y su segundo esposa hasta tuvo que pedir ayuda al público para pagar, ya que afirmaron que no tenían dinero. De hecho el fallecido Xavier López 'Chabelo' fue uno de los artistas que apoyó financieramente a su colega. Desafortunadamente ahora don Luis, quien estuvo vetado de Televisa por trabajar en el canal Estrella TV, se enfrenta a una nueva difícil situación tras sufrir otra aparatosa caída.

A través de las redes sociales el actor de 78 años difundió un video en el que aparece con el ojo morado y con costuras en el párpado mientras explica que sufrió una nueva caída dentro de su habitación luego de no tener luz: "Me resbalé, no había luz y no supe ni dónde caí", relató. Luego De Alba explicó cómo se había hecho la aparatosa lesión de su ojo: "Pegué en la esquina del buró con esta madr... (ojo)".

El histrión mexicano, quien ha dado varias entrevistas a TV Azteca como Venga la Alegría y Ventaneando, añadió: "Me salió sangre y yo no sabía ni dónde andaba". Don Luis comentó que también tuvo afectaciones en sus piernas pues de pronto perdió el equilibrio: "Yo no sabía ni dónde andaba. Me quiero parar y bolas, la otra pierna a la que tengo jodida, la otra, pero bueno, ya ni hablamos", relató y en las imágenes que presentó se le puede ver con la rodilla vendada y sentado en una silla de ruedas.

Por fortuna en esta ocasión el intérprete del entrañable personaje de 'El Pirrurris' no requirió permanecer en el hospital y solo tuvo que ser atendido, para luego irse a descansar y seguir con su recuperación en casa. Hace un tiempo De Alba se dijo triste por no tener trabajo y porque los productores no le llamen ya que piensan que no puede caminar y está mal de salud, pero afortunadamente en la actualidad es parte de la obra de teatro ¿Por qué será que las queremos tanto?, que continúa realizando su gira por México.

