Golpeado, actor de Televisa llega a 'VLA' y revela que lidia con las consecuencias de terrible accidente

Ciudad de México.- Hace unos días, trascendió la noticia de que un querido comediante y actor de Televisa sufrió un terrible accidente, por el que tuvo que dejar de trabajar, dado a que requería permanecer en reposo. Recién este jueves, 20 de abril, el histrión reapareció en el programa matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, donde contó cómo ocurrió el incidente y habló sobre las consecuencias que sufrió.

Se trata del actor mexicano, Luis de Alva, quien es reconocido por sus personajes como 'El Pirruris', 'El Ratón Crispín', 'Juan Penas' y 'Maclovio'. Su trayectoria en la pantalla chica incluye programas como La Carabina de Ambrosio, La Güereja y Algo Más y La Familia de Diez, entre otros. También ha incursionado en el cine, el teatro y el doblaje, destacando por su versatilidad y carisma. Algunas de sus películas son El Miedo no Anda en Burro, El Rey de los Taxistas, El Superpolicía 88 y Los Verduleros 3. En el teatro, ha protagonizado obras como La Jaula de las Locas y Los Locos Addams.

Como algunos recordarán, hace unos días trascendió la noticia de que De Alba sufrió una terrible caída, por la que se lastimó una rodilla y un ojo; sin embargo, no fue sino hasta jueves, 20 de abril, cuando el histrión reapareció en las cámaras de Venga la Alegría, en donde contó, en exclusiva, cómo ocurrió el accidente, así como también explicó la serie de consecuencias que éste le dejó, entre las que mencionaron algunas deudas monetarias.

Resulta ser que, la noche del incidente, el famoso entró al baño, sin prender la luz, lo que provocó que se tropezara. El comediante relató para el matutino que nunca había sentido un dolor tan fuerte en su vida, aunque agradeció no haberse golpeado en la cabeza. Derivado de esta situación, la estrella de televisión fue trasladado al hospital, donde le dijeron que, dado a sus lesiones, debía reposar un plazo de 10 días.

Resulta que también, falta de cautela, no prendí la luz del baño y de repente nada más oí ¡watales! Y fíjate que ha sido de los dolores más fuertes que, consciente, he sentido en mi vida. Fue el golpe del principio, porque bueno no me pegué en la cabeza , pero el trancazo estuvo horrible (se lastimó el ojo y la rodilla) Pues ya me empezaron a hacer análisis. Está bien, aquí hubo un cambio de hueso, de fémur a la rodilla. (Quedé) excesivamente lastimado. (Tengo) un esguince en la rodilla y (debo tener) un reposo de 10 días.