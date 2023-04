"Literalmente me van a matar": Tras ser reportado como desaparecido, Drake Bell 'estalla' en redes, ¿se va?

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Han pasado algunos días desde que el cantante y actor estadounidense Drake Bell fue aportado como desaparecido y "en peligro" por parte de las autoridades en Florida, esto luego de que tras una pelea familiar, no fuera ubicado por las personas más allegadas a él e incluso, no contestara su teléfono celular; on obstante, después de varias horas se reveló que él solo haba dejado su celular en el auto y por este evento, se habrá generado un caos a nivel internacional.

Si bien todo quedó como una "mala experiencia", ahora el actor de Nickelodeon y cantante quien dicho sea de paso está de promoción de su nuevo material, ahora usó de nueva cuenta las redes sociales para arremeter en contra de un medio pues lamentó que tras su supuesta desaparición, ahora estén muy al pendiente de él, tanto que no vio con buenos ojos que lo fotografiaran en un momento muy íntimo con su hijo.

Fue la noche del pasado 19 de abril que el protagonista de la serie Drake & Josh lamentó que el portal TMZ difundiera una imagen de su persona y la de su hijo cuando ambos estaban disfrutando e un momento agradable en SeaWorld, un reconocido parte de versiones con sede en orlando, Florida; sin embargo, la reacción del intérprete de La Camisa negra o I Know en realidad arremetió contra una fan que, al verlo en el recinto antes mencionado, le tomara fotos sin su consentimiento para después ser replicadas por medios de comunicación de la talla del portal antes citado,.

"¿Tomarme fotos con mi hijo? ¿Qué persona toma fotos como esta y luego TMZ las publica? Me voy ya no aguanto más", escribo.

Si bien el famoso optó por borrar la publicación, internautas remarcaron que no debería olvidar que s trata de una persona famosa que está expuesta a este tipo de publicaciones; sin embargo, Bell remarcó en redes sociales que esta es una de las situaciones con las que tiene que vivir todos los días, por lo que advirtió que en caso de pasarle algo, habría “sangre” en las manos de quienes exponen así su vida privada.

"Esto es con lo que tengo que vivir todos los días, literalmente me van a matar. Sangre en sus manos…", escribió.

Hace unos días y luego de su presunta desaparición, fanáticos del famoso mostraron preocupación por su salud mental, especialmente cuando a días de revelarse que estaba en perfectas condiciones, se dijo que el reporte de búsqueda se dio luego de haber entablado una fuerte discusión con su esposa, de la que se sabe ya está separado, lo que incluso lo llevó a advertir que se quitaría la vida, lo que explicaría que la Policía remarcara que el cantante estaba en peligro.

La familia del actor de 36 años además había narrado que momentos antes de dejar de saber algo de él, los había llamado para decirles que estaba a punto de emborracharse y, bajo los efectos del alcohol, atentaría contra su vida ahorcándose. Con estos adelantos, se hizo una llamada al número de emergencia 911 donde presuntamente se advierte a la Policía sobre una "celebridad que tuvo una pelea con su esposa", llevando a emitir la alerta como un posible suicidio a punto de cometerse. Sin embargo, el cantante tomó todo con calma hasta que arremetió contra TMZ por la fotografía al lado de su hijo.

