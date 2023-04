¡Se hartó! Andrea Legarreta abandona Televisa y llega a 'Ventaneando' con dura noticia de Erik Rubín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas la famosa conductora Andrea Legarreta dio un duro golpe al rating de Televisa debido a que este jueves 20 de abril los traicionó dando una entrevista al programa Ventaneando de Pati Chapoy. La también actriz mexicana se sinceró como nunca antes ante las cámaras de TV Azteca y les compartió una dura noticia sobre su aún esposo Erik Rubín, de quien lleva 8 meses separada.

Hay que recordar que el pasado 21 de febrero la presentadora del matutino Hoy y el músico nacido en Puebla hicieron oficial que se estaban dando un tiempo como pareja, pero aseguraron que seguían sintiendo mucho amor y que por ello los continuarían viendo juntos. Los famosos han cumplido con su palabra pues recientemente estuvieron de vacaciones en Europa al lado de sus hijas Mía y Nina Rubín, mientras que hace unas horas anunciaron que volverán a trabajar juntos.

En su reciente entrevista con el programa de Chapoy, Andrea presumió por todo lo alto que se lleva tan excelente con su 'peloncito', con quien estuvo casada durante más de 22 años, que aceptó trabajar con él en el musical Vaselina que está produciendo en conjunto con Álex Gou. Debido a que la expareja ha recibido un sinfín de comentarios y críticas tras el anuncio, la conductora ya salió a responderle a sus detractores y les envió un contundente mensaje.

Legarreta explicó que por fortuna ella y Erik están llevando una separación sana y en paz: "Yo salí a decir algo que es de verdad, o sea, nosotros nos amamos, es muy triste que a veces en la sociedad predomine la idea de que cuando una pareja deja de ser una pareja, pues no tiene que dejar de ser una familia, que sí se dieron una historia hermosa de amor, que sí se dieron lo más bonito de sus vidas, para mí lo incongruente sería pelearnos, tratarnos mal, gritarnos, tener pleitos con abogados, poner en una situación de angustia a nuestras hijas".

La conductora de 51 años, quien es de las pocas que aún tiene contrato de exclusividad en la empresa de San Ángel, también reflexionó sobre las personas que han enviado comentarios negativos por su vida personal y respondió así en el vespertino de Azteca Uno: "Quizás quienes no lo entienden es porque su historia de vida o con parejas ha sido distinta. Aquí hay una congruencia, porque ve, es mi jefe, me invitó a trabajar".

Finalmente, Andy envió un contundente mensaje a los haters que no paran de señalarla por no poner distancia en su trato con el padre de sus hijas: "Yo creo que lo ideal sería que en la sociedad lo normal fuera que las personas que se amaron, que se dieron cosas hermosas, que tienen una familia, que lo normal fuera que se siguieran respetando y amando de otra forma quizás, si no lo entienden, es problema de ellos, a mi no me quita el sueño", remató.

