Tras 8 meses separados, Erik Rubín hace fuerte confesión sobre Andrea Legarreta e impacta a Televisa

Ciudad de México.- El reconocido cantante Erik Rubín de nueva cuenta dejó sin palabras a todo el público de Televisa pues hace algunas horas compartió una fuerte confesión sobre su exesposa Andrea Legarreta, de quien se separó desde hace más de 8 meses. Como se recordará fue el pasado 21 de febrero que la presentadora del programa Hoy y el exintegrante de Timbiriche informaron que su matrimonio atravesaba un bache y que habían decidido separarse por un tiempo.

Aunque tanto Andy como el también empresario y productor nacido en Puebla señalaron siempre que no había algo "turbio" como una infidelidad detrás de la separación, mucho se dijo que alguno de los dos pudo haber tenido un desliz. Sin embargo, en la actualidad han dejado ver que tienen una excelente relación como amigos y siguen apareciendo juntos a casi dos meses de haber anunciado su separación. Luego de haber hecho un largo viaje por Europa, ahora ambos artistas anunciaron que trabajarán juntos en el musical Vaselina.

Erik aprovechó la conferencia de prensa de la mencionada obra para aclarar que sigue manteniendo una excelente comunicación y trato con la madre de sus dos hijas Nina y Mía Rubín, e incluso confesó que le emociona colaborar con ella: "La verdad es que fue la más prendida, además, honestamente, aquí mi querido Alex de 'necesitamos a Andrea', y obvio que no hay nada que me haga más feliz que trabajar con Andrea", explicó.

Y luego expresó todo su cariño por 'La Legarreta': "Porque es alguien que amo profundamente, pero que admiro profundamente, y sé que va a hacer un gran papel, la gente la ama, y creo que va a ser una de las revelaciones de este proyecto". Tras recalcar que no tiene ningún inconveniente por ver a la presentadora de San Ángel en el mismo escenario que él, Rubín también reveló que no descarta que su compañera y amiga Sasha Sökol pueda integrarse en breve al proyecto.

Va a estar más adelante, ahorita los tiempos no cuadraban dentro de sus compromisos, ella ahorita está viajando, está en una etapa de su vida que está plena en pareja y no quería interrumpir todos estos compromisos en este momento, pero es la más emocionada de sumarse más adelante y entonces va a estar viniendo a los ensayos", declaró.

Por su parte, Andrea prefirió pronunciarse sobre su personaje en Vaselina durante el programa Hoy, y puntualizó que pese a ser una obra musical, ella no tendrá temas como solista. Y es que la también actriz de 51 años ya había empezado a recibir comentarios sobre su participación en esta puesta en escena donde la mayoría son cantantes especializados: "Me preguntan por fregar yo creo, por morbo quizás, pero en realidad no, hay personajes en esta obra que no cantamos como tal".

Además de Rubín y Andy, el elenco está conformado por Lupita Sandoval, Kalimba, Yahir, María León, Angélica Vale y los exintegrantes de Timbiriche Benny Ibarra, Mariana Garza, Alix Buer y Diego Schoening. "O sea estamos en los coros, pero Frenchy es uno de los personajes que no cantan, ¿ustedes creen que hubiera tenido el valor de decir que sí?", explicó Legarreta en el matutino de Televisa.

