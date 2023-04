Tras ser acusado de abuso, Kalimba desarrollaría problemas mentales y caería en las adicciones

Ciudad de México.- Hace aproximadamente un mes, el integrante de OV7, Kalimba, recibió un duro golpe por parte de la cantante Melissa Galindo (quien habría trabajado en la disquera del famoso hace ya bastante tiempo) por abuso sexual. De acuerdo con las declaraciones de la famosa, el cantante la habría tocado en su zona íntima en más de una ocasión, cuando éste se encontraba en estado de ebriedad.

A raíz de esto, intérprete de Shabadaba se ha dejado ver afectado en algunos conciertos de OV7, como lo ocurrido en su presentación en Las Vegas, Estados Unidos, donde se le vio derramar algunas lágrimas, así como también dio un discurso en el que le pidió a sus fans que, todo lo que hicieran, estuviera motivado por el amor y no por la venganza, haciendo referencia directa a lo ocurrido con Galindo.

Prácticamente después de que la artista lanzara su demanda pública, Kalimba emitió un comunicado en donde reveló que no haría declaraciones al respecto, puesto quería que todo se resolviera en la corte y anunció que demandaría a Galindo por difamación. Si bien, el cantante de Tocando fondo ha cumplido con hablar más del tema, el vidente Farath Coronel habló un poco sobre lo que le depararía al famoso y parece ser que tendrá que enfrentar más adversidades.

Según declaraciones del viente, Kalimba podría comenzar a desarrollar "depresión" y "ansiedad", lo que podría llevarlo a parar al "hospital", así como también, dichas acusaciones podrían causar que el famoso termine involucrado en las adicciones, esto con la finalidad de evadir lo que está aconteciendo en su vida. Pero no es solo eso, ya que, el adivino reveló que Melissa estaba mintiendo y que el famoso jamás habría abusado de ella.

La depresión y la ansiedad pueden llevarlo al hospital si no se trata con la ayuda de especialistas. También veo que estas acusaciones pueden volcarlo a una adicción. Es completamente falso lo que se dice sobre él; sin embargo, van a salir a la luz más casos para perjudicarlo, quizás uno o dos más, pero no van a proceder las demandas o denuncias, ya que no habrá los elementos necesarios para su proceso legal