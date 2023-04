Tras sufrir depresión, exgalán de Televisa demanda a revista por daño moral; esto dijeron de él y su manager

Ciudad de México.- En diciembre del 2022, se reveló que el cantante Irvin Salinas Martínez, mejor conocido como Pee Wee, había llegado al altar en una ceremonia íntima sucedida en Estados Unidos; sin embargo, además de la noticia que tuvo que ver con las nupcias del famoso eximente de Kumbia Kings, se dijo que la persona con la que se dio el 'Sí, acepto' fue su manager Pepe Rincón, evento que llevó al famoso exhalan de Televisa a caer en una profunda depresión al grado de ahora buscar emprender acciones legales.

Pasaron solo unos días cuando el cantante de 34 años de edad se acercó a la prensa y remarcó que luego de haberse difundido la noticia sobre su supuesto matrimonio, tanto él como su familia lo habían tomado con gracia, pues todos saben que tiene gusto por las mujeres y que al final se trataba de un mal entendido; sin embargo, este supuesto chisme lo llevó a perder contratos aceptando su carrera y sobre todo su solvencia económica, por lo que de la risa ha optado por pasar a emprender acciones legales contra TV Notas, publicación que lo afectó al asegurar que ya era un hombre casado.

"El hecho que yo no diga todas las novias que he tenido en estos... digo no tengo 34 años, pero fácil desde los 14 sí, imagínate desde la escuela me encantaba andar de noviecillo con las muchachas", fue lo que en su momento el cantante afirmó.