VIDEO: Hermano del comediante Sergio DeFassio revela su macabra causa de muerte y última voluntad

Ciudad de México.- Durante la madrugada del pasado miércoles, 19 de abril, Televisa tuvo que vestirse nuevamente de luto por el sensible fallecimiento del comediante Sergio DeFassio, quien perdió la vida a los 70 años de edad y es principalmente conocido por su participación en varias telenovelas mexicanas como El premio mayor, La fea más bella y Hasta que el dinero nos separe, también destacó en el cine y teatro, donde hizo reír a su amado público.

Recién este jueves, 20 de abril, el medio matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, compartió la rueda de prensa en la que el menor de los hermanos del actor, Alberto Fabián DeFassio reveló cuál fue la macabra causa de su muerte de la celebridad y se trató de un infarto fulminante, tal y como le ocurrió al hijo de Maribel Guardia, hace apenas unos días. De acuerdo con información del hermano del histrión, éste habría sufrido un pre-infarto antes de los acontecimientos, por lo que fue al hospital de la ANDA.

Alberto Fabián reveló que todo comenzó el pasado lunes, 17 de abril, día en el que el actor comenzó a sentirse mal, por lo que fue a la ANDA, donde le confirmaron que había sufrido un infarto previo, por lo que decidieron canalizarlo, pero lamentablemente, fue en dicho nosocomio donde le dio un infarto fulminante, el cual terminó con su vida. El hermano de Sergio reveló que fue el miércoles por la madrugada cuando llamaron para darle la lamentable noticia.

Él creía que era del estómago, se regresa a su casa, pero el lunes se vuelve a sentir mal y se va al ANDA (el doctor) le dijo, no, tuviste un infarto, entonces ahí lo empacaron y se lo llevaron al hospital. En el hospital ya no le dio el infarto más que el fulminante. Sí tenía tapada una arteria entonces decidieron ponerle marcapasos. En la noche yo estaba descansando en mi casa y me habla la enfermera y el médico de la ANDA, la delegada de la ANDA y me dice que tuvo un infarto fulminante