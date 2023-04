A casi 2 meses de su muerte, hacen impensable denuncia de Irma Serrano 'La Tigresa': "La encerraron"

Ciudad de México.- Los últimos años de vida de Irma Serrano 'La Tigresa' podrían catalogarse como una etapa misteriosa de la actriz, puesto si bien, en algún momento era una de las figuras del espectáculo que más llegó a dar de qué hablar para los medios, en algún momento, sus familiares decidieron tomarla bajo su cargo, debido a su avanzada edad, siendo que para el 1 de marzo, dieron la lamentable noticia de su deceso.

Como muchos recordarán, 'La Tigresa' fue una mujer llena de matices, ya que, nadie podría negar el gran talento que demostró en el medio artístico y, según diversas estrellas, también era bastante generosa con los aspirantes a estrella, ya que, siempre habría procurado ayudarlos, presentándolos con personas importantes o directamente patrocinando algunos eventos, hecho que fue resaltado por el único esposo que la famosa habría llegado a tener, el cantante de la música regional mexicana, José Julián.

Mientras que, por otro lado, a comienzos de milenio, Irma Serrano dio mucho de qué hablar, luego de que fue relacionada amorosamente con los exBig Brother, Patricio Zambrano y Poncho De Nigris, quienes supuestamente habrían llegado a los golpes por el amor y la atención de la vedette; sin embargo, el conductor de Pura Gente Bien, rompió el silencio años después y reveló que todo se trataba de una puesta en escena para atraer la atención del público y señaló que el único que sí habría tenido un romance con la estrella de las picardías mexicanas, fue Zambrano.

La 'Tigresa' habría sufrido en sus últimos años de vida

Más allá de todo esto, este viernes, 21 de abril, uno de los amigos más cercanos de la 'Tigresa', Gerardo Gómez Borbolla, llegó a Venga la Alegría para denunciar que los últimos años de vida de Irma fueron un completo infierno y es que, según indicaciones del hombre, los sobrinos de la famosa la habrían encerrado en una casa, luego de que ella vendiera su domicilio en Reforma. Según datos de este hombre, la estrella de televisión habría caído en una profunda depresión.

La señora murió en vida, yo quise hacer algo y no pude, porque yo la vi y me pidió ayuda. La encerraron y se quedó solita. No pudo vivir la vida que le gustaba vivir.

Según declaraciones de Borbolla, Irma Serrano se las arregló para pedirle ayuda, por lo que éste se habría contactado con una periodista, a quien le dijo que buscara a la 'Tigresa' y que documentara cómo la tenían viviendo sus sobrinos. Finalmente, Gerardo declaró que no teme a que la familia de la dueña del teatro Fru Fru se moleste con él, puesto únicamente estaba diciendo la verdad sobre los últimos años de vida de la famosa.

Mira, a mí no me importa quién o no se irrite, porque yo lo único que estoy diciendo es la verdad. Yo te estoy hablando algo porque a mí la señora me confió muchas cosas y creyó en mi persona y se quieren poner en el papel de que no… yo fui muy bueno y ella fue…