A casi 2 semanas de la muerte de Julián, José Manuel Figueroa se compromete con su novia

Ciudad de México.- El pasado 9 de abril, el mundo de la farándula y de la música regional mexicana recibió un duro golpe después de la muerte del joven cantante, Julián Figueroa, quien estaba a tan solo 1 mes de cumplir los 27 años. Como todos sabrán, el acta de defunción del hijo menor de Joan Sebastian, indican que la celebridad habría perdido la vida debido a un infarto agudo en el miocardio.

A lo largo de estas 2 semanas, diversos medios de comunicación han sacado a relucir la dura relación que Julián tuvo en vida con sus hermanos, especialmente con José Manuel Figueroa. De acuerdo con algunas fuentes cercanas a la estrella de Mi camino es amarte, luego de la muerte del poeta del pueblo, Julián habría hecho todo lo posible para buscar a sus hermanos, esto debido a que creyó que sus rencillas desaparecerían con la muerte de su padre.

Lamentablemente, el deseo de Julián Figueroa, sobre llevarse bien con sus hermanos, jamás se pudo cumplir y falleció sin poder mantener contacto con ninguno de ellos. Pese a esto, el fallecimiento del joven cantante sí le habría afectado a José Manuel, quien incluso fue visto en el funeral junto con su novia Marie Claire Harp, quien fue duramente juzgada por realizar una transmisión en vivo de un momento tan íntimo para la familia de Maribel Guardia.

A 2 semanas de estos eventos, José Manuel brindó una entrevista para las cámaras del matutino Sale el Sol, donde reveló que la muerte de su hermano fue un golpe difícil de procesar, incluso mencionó que es algo que aún no puede creer. También destacó que si bien, no pudo resanar la fracturada relación que tenía con Julián, sí esperaría acercarse a su sobrino, de 5 años, destacando que esperaba que Imelda, viuda del cantante, no se lo llevara a vivir a Monterrey.

Difícil. Aún no lo asimilo. Sé que (Maribel) está pasando por un momento difícil. Nos dejó el regalo de un hijo. Ojalá Imelda no se lo lleve a Monterrey (a José Julián) , mis intenciones son buscarlo más

Sin embargo, el momento solemne se vio interrumpido, cuando la novia de José Manuel, Marie Claire Harp, presumió que el cantante ya le había propuesto matrimonio, aunque se desconoce si esto ocurrió antes o después de la muerte de Julián. Como es de esperarse, dado a la serie de fatales acontecimientos que la familia Figueroa ha sufrido durante las últimas semanas, aún se desconoce cuando será la fecha del gran enlace.

De acuerdo con algunos informes, el anillo habría sido bastante costoso, aunque en contraste con esto, José Manuel Figueroa, aseguró que no busca tener una boda grande, ya que, le gustaría que el evento fuera íntimo, aunque sí esperan que cuente con la presencia de la prensa, sobre todo porque Marie Claire trabaja como conductora: "Ya trae anillo, declaró José Manuel ante el matutino de Imagen TV.

Fuentes: Tribuna