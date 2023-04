"Es todo lo que me queda": Drake Bell reacciona a la petición de divorcio de su esposa tras 4 años juntos

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Hace una semana se reportó que el actor y cantante, el cual saltara a la fama tras incursionar en la serie de televisión Drake & Josh, Drake Bell, estaba desaparecido "y en peligro" pues momentos antes de saber su última ubicación, había enviado un mensaje respecto a que acudiría a "emborracharse y ahorcarse"; situación que después el tomó como una broma aunque esto no impidió que sus fans se alarmaran por un posible problema de salud mental. Actualmente se reveló que su esposa, Janet Von Schmeling, pidió el divorcio e incluso, busca quedarse con la custodia del hijo que tienen en común.

Fue el portar TMZ el encargado de revelar que el pasado jueves 20 de abril Janet Von Schmeling acudió ante las autoridades a las que solicitó anular su matrimonio con el intérprete de temas como I Know o La Camisa Negra; cabe destacar que se había rumorado que ambos ya no vivían juntos y la también famosa se había mudado a casa de sus padres en Florida. Respecto a sus condiciones, ésta pidió no solo tener la custodia total del menor, sino que además el cantante de 36 años de edad podrá visitarlo siempre y cuando cumpla con la manutención conyugal.

La pareja se sabe, contrajo nupcias en 2018 en medio de una ceremonia íntima; no obstante, el acontecimiento se supo cuando Bell fue acusado por acoso y abuso sexual contra una menor de edad a la que se dijo, le envió material explicito a través de las redes sociales. Por este hecho, el histrión se declaró culpable y con ello, fue sentenciado a libertad condicional más horas de trabajo comunitario. Si bien es una de las cosas más fuertes que ha vivido en su carrera, actualmente lanzó una publicación que alertó a los seguidores.

Horas antes de revelarse que ya estaba en marcha el divorcio, Drake Bell 'estalló' contra el portal TMZ por haber publicado una fotografía suya en compañía de su hijo en SeaWorld, parque de atracciones famoso en Orlando. Ahora de nueva cuenta arremete contra el medio debido a que aseguró fue gracias a ellos que supo que su esposa había acudido ante las autoridades para iniciar con la separación legal.

"Descubrí que mi esposa solicitó el divorcio por TMZ… mira mi nueva canción", escribió.

El famoso desde hace unos días había estado lanzando la promoción del tema Going Away el que basta decir, se estreno de manera oficial el jueves 20 de abril, fecha en la que su vida personal parecía colapsar. Aunque el mensaje parece haber sido lanzado como una forma de no importarle atravesar por un divorcio, horas antes de promocionar el video musical se mostró más vulnerable pues argumentó que su música era "todo lo que le quedaba".

"¡No hay literalmente, obviamente, ninguna razón para seguir haciendo esto! Todo lo que recibo es atacado. Espero que les guste la nueva canción que saqué, es literalmente todo lo que me queda".

El mensaje que alarmó a sus seguidores fue borrado la maraña de este viernes 20 de abril, lo que de nueva cuenta llevó a los fans a preocuparse por su estabilidad mental y emocional más sabiendo que antes de reportarse como desaparecido, había enviado un mensaje donde adelantaba la intención de tratar de atentar contra su vida. En medio de la preocupación, el escribió: "Realmente me sorprende lo malas que son las personas aquí con las personas que claramente enfrentan problemas de salud mental. Es irreal lo crueles que todos ustedes pueden ser".

¿Ya es mexicano?

Momentos previos a recibir ataques a través de la red social Twitter, el cantante había adelantado que por fin se mudaría a México, país que lo ha recibido de manera extraordinaria y por el cual él ha insistido en tener un profundo cariño. Si bien el mensaje remarca que vivir en tierra azteca es mucho mejor que en el territorio gobernado por Joe Biden, algunos de sus fans se mostraron emocionados por saberlo en el país, al tiempo que otros le pidieron no mudarse, ya que además de gentrificar a la nación, también le recordaron los problemas legales que enfrentó cuando fue señalado de abuso.

"¡Por fin en México! Necesito convertirlo en mi hogar. ¡Es mucho mejor que los ESTADOS UNIDOS!", escribió. "No queremos pedófilos", fue una de las respuestas que recibió.

