Le 'clavan' puñal a Alfredo Adame en plena vía pública; sospecharía de Rey Grupero o Carlos Trejo

Ciudad de México.- Alfredo Adame inició su carrera como modelo y actor, sin embargo, con el pasar de los años se fue convirtiendo en una de las figuras más polémicas del medio del espectáculo, al grado en el que se ha ganado a varios enemigos, no solo en la industria, sino que también, hay mucha gente del público de la que ya cayó de su gracia. Es bajo este contexto, que el exconductor del programa Hoy, ha comenzado a recibir diversos ataques.

La noticia salió a la luz durante la mañana de este viernes, 21 de abril, cuando el famoso llegó a las cámaras del show matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, lugar en el que denunció que alguien le clavó un puñal a la llanta de su auto, cosa que supo, después de que llevó su vehículo con un mecánico, habría sido el especialista en mecánica automotriz, quien le advirtió que alguien apuñaló sus llantas para poncharlas.

Derivado de esta situación, Alfredo Adame, reveló que aún está contemplando qué decisión debe tomar, puesto dicho acto de vandalismo hacía su persona podría acarrear consecuencias legales para el culpable, motivo por el que optó por citar a su abogado, para ver si levantan un acta en contra de su posible agresor o simplemente dejan pasar las cosas. Cabe señalar que las llantas ponchadas no son el único daño que su vehículo recibió, puesto también rompieron las calaveras de su auto con martillos, esto según palabras del actor de Cuando me enamoro.

Y el de la vulcanizadora me dijo: 'Carnal te clavaron un puñal'. Osea esto es un puñal, un cuchillo, una navaja y las calaveras están rotas con martillos. Me lo dijo el mismo de la vulcanizadora. Entonces todavía estoy hablando con el abogado para ver si levantamos actas o qué hacemos.

Alfredo Adame denuncia que alguien ha dañado sus bienes

Como se mencionó al inicio de esta nota, dado a su personalidad explosiva, Alfredo Adame se habría hecho de varios enemigos en la industria de la farándula, motivo por el que el participante de Soy famoso, ¡sácame de aquí! Tendría sus sospechas de quién pudo haber ponchado sus llantas. Entre su lista de posibles culpables, destacaría el cazafantasmas, Carlos Trejo y el youtuber, Rey Grupero.

Los únicos enemigos que tengo son Rey Grupero, Carlos Trejo, entonces hay varias veces que se paran unos de una camionetita blanca, entonces pues no, no he anotado las placas, porque no había pensado nada malo.

Finalmente, Alfredo lanzó una certera amenaza y es que, parece ser que no está dispuesto a quedarse con los brazos cruzados, después de los evidentes daños que su coche sufrió en días recientes, así que le advirtió al o los posibles agresores que él tomaría cartas en el asunto, en caso de descubrir al culpable, aunque no aclaró si sería con medidas legales o con daños físicos: "Yo no respondo chipote con sangre", señaló.

Finalmente, el reportero, cuestionó a Alfredo Adame sobre la relación amorosa que su excompañera Aylín Mujica estaba comenzando a cosechar con el youtuber, Rey Grupero, a lo que el actor le advirtió que estaba "metiendo al diablo" a su "casa" y recordó que le había hecho la misma advertencia a Cynthia Klitbo, aunque, como algunos recordarán, ésta no hizo caso y mostró su apoyo a su entonces pareja.

Fuentes: Tribuna