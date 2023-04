(VIDEO) 'El futuro es hoy': Galilea Montijo sufre desplante en los Latin AMAs 2023; Peso Pluma fue la razón

Comparta este artículo

Las Vegas, Nevada.- La noche del pasado jueves 20 de abril se llevó a cabo uno de los eventos más importantes para la comunidad latina y público en general pues el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, en el estado de Nevada, fue testigo de los Latin American Music Awards 2023 donde se reconoció a lo mejor de la música latina y el entretenimiento en general, ceremonia donde participó el cantante de corridos tumbados Peso Pluma quien cautivó a toda la audiencia en el Festival Coachella en Indio, California.

Si bien Hassan Emilio Kabande Laija, nombre de pila del cantante originario de Jalisco ha llamado la atención del público internacional, ahora ha cobrado más relevancia, no solo porque en dicho evento se presentó al lado de la cantante Becky G con quien interpretó el tema Chanel, sino porque durante la alfombra roja protagonizó uno de los momentos más bochornosos pero no para él, sino para la conductora de Televisa, Galilea Montijo quien fue una de las grandes invitadas.

Foto: Twitter

Todo parecía marchar con normalidad; incluso la conductora del matutino Hoy llegó luciendo un vestido blanco en transparencias que acaparó todas las miradas, al tiempo que otros de inmediato recordaron que la cantante Beyonce ya había aparecido con un atuendo muy parecido, dando pie a comparaciones; no obstante, a la compañera de Andrea Legarreta no le importó nada pues se paró en el escenario giratorio para ser captado por toda la prensa presente.

Mientras 'La Gali' se lucía ante el ojo del mundo, atrás de ella se encontraba el interprete de AMG, Por las noches o Ella baila sola, lo que claro, terminó por opacar a la conductora de Hoy quien dicho sea de paso, también fue ignorada por la publirrelacionista pública Danna Vázquez quien, en su intento por grabar al cantante y hasta conseguir que mandara un saludo al público mexicano, omitió seguir grabado a la famosa quien posaba como toda una diva.

Luego de haber conseguido el saludo del cantante quien pronto estará de gira por México y Estados Unidos, el equipo encargado de la logística de la alfombra roja se acercó a Montijo para pedirle que se bajara de la plataforma giratoria que le ayudaba a unir su look, ya que el público no dejaba de gritar el nombre del cantante quien en todo momento saludaba a los presentes. Ayudada a quitar su llamativo vestido, Galilea tuvo que bajar no sin antes lanzar una advertencia al intérprete de corridos tumbados:

"Ahorita te veo, paisano", frase que Peso Pluma ignoró pues ni siquiera saludó a la conductora.





Si bien no se trató de un desplante directo a la conductora, la mayoría de los internautas señaló que la conductora de Televisa se vio opacada por la llegada del famoso quien hoy es uno de los más relevantes de la industria. Otros en tanto, señalaron que es normal que pidan a los que desfilan por las alfombras rojas que se apuren para que todos los invitados puedan tener atención de los medios que cubren la ceremonia.

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna