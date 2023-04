Yadhira Carrillo filtra secreto de Maribel Guardia tras su 'rechazo' y deja en shock a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La retirada actriz Yadhira Carrillo, quien renunció a su carrera en Televisa desde hace 15 años, de nueva cuenta logró acaparar la atención de la prensa debido a que habló sobre su colega Maribel Guardia luego de que le negaran el acceso al funeral de Julián Figueroa. Como se recordará, la exprotagonista de novelas fue captada en la entrada de la privada donde vive la estrella de Costa Rica, pero debido a que no se encontraba en la lista de invitados no le permitieron entrar.

En entrevista para el programa Despierta América, la intérprete de los melodramas Amarte es mi pecado, Barrera de Amor, Rubí, Amor sin maquillaje y Palabra de Mujer dejó en claro que no se molestó por la situación y recalcó que es íntima amiga de Maribel, ante los rumores de que no tenía relación alguna con la exreina de belleza. Incluso Yadhira aseguró que la propia costarricense de 63 años se comunicó con ella para disculparse por haberla dejado fuera.

Ella me marcó, muy linda, lo que pasa es que ella no estaba al pendiente de las personas que estaban entrando, había una persona que estaba dejando entrar a la familia, me lo explicó", declaró la querida exactriz de Televisa.

Asimismo la esposa del abogado Juan Collado compartió qué palabras había intercambiado con Guardia, quien sigue de luto por el inesperado fallecimiento de su único heredero: "Le dije 'pero ¿qué me tienes que explicar?', me dijo 'no sabía yo, no supe que estabas allá afuera'", platicó y luego se desvivió en halagos hacia Maribel: "Tan dulce, tan cariñosa, le dije 'no te preocupes por esas cosas amiga, las amigas estamos y estamos, punto'. Hemos estado en contacto todo el tiempo", reiteró.

Asimismo, Yadhira puntualizó que Maribel la ha apoyado desde que su marido fue detenido en 2019 por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal: "Maribel siempre te manda bendiciones, te dice 'te mando mi legión de ángeles', te dice 'nenita, todo va a pasar, estoy contigo, ¿qué necesitas?', ella ha estado pegadita a mí en todo este proceso", contó Carrillo ante los micrófonos del matutino de Univisión.

Finalmente, la artista de 49 años externó su total apoyo y solidaridad a Maribel por el duro momento que atraviesa tras la muerte de su único hijo a los 27 años a causa de un infarto: "Desde que la conocí la llegué a querer tanto, que para mí es, te puedo decir que la quiero como puedo querer a una hermana, claro que obviamente se quieren de diferentes formas, pero a ese nivel, es una persona a la que yo, por ella, lo que sea necesario y yo pueda dar, yo siempre voy a estar ahí", manifestó.

Cabe resaltar que Yadhira no fue la única a la que se le negó la entrada al funeral del también heredero de Joan Sebastian y otras famosas como Lorena Herrera, Alma Cero y Violeta Isfel también tuvieron que retirarse del lugar en ese momento, debido a que solo los familiares del joven fallecido podían ingresar a la casa de Maribel Guardia, donde se realizó el funeral.

Fuente: Tribuna