Estrella de Televisa rompe el silencio y confiesa que uno de sus familiares abusó de ella por años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando se habla se piensa en las actrices de Televisa, normalmente se visualizan adjetivos como belleza, riqueza y glamur; sin embargo, la realidad es que todas ellas son personas que en menor o mayor escala han tenido que sufrir para llegar a donde están e incluso han tenido que sortear los obstáculos de su vida privada para lograr dar un buen rato de entretenimiento a sus fans.

Una de ellas es la joven actriz, Azul Guaita, quien es reconocida por haber aparecido en melodramas como Mi marido tiene familia, Soltero con hijas, Súbete a mi moto y Rebelde (2022). Por otro lado, la histrionista es conocida en el mundo de la farándula por su mediática relación con el actor Sebastián Poza, con quien vivió un tórrido romance que recién hace poco llegó a su fin de manera abrupta.

Azul Guaita en 'Soltero con hijas'

Si bien, Azul es fácilmente reconocible por su característica mirada y gran carisma, la realidad es que, la histrionista, vivió un infierno desde que era muy pequeña, ¿el motivo? Uno de sus familiares habría abusado de ella cuando apenas tenía 3 años de edad, situación perduró hasta que la, entonces, menor, cumplió 12 o 13 años. Su oscuro secreto salió a la luz recientemente, cuando la famosa acudió al podcast de la influencer Manu Barrios: Soy todo lo que soy.

De acuerdo con las declaraciones de la famosa, esta persona sería un familiar lejano que habría aprovechado su posición para acceder a ella e invitarla a jugar a las escondidillas, sería en este tipo de juegos en los que la agrediría: "Sentí que era mi culpa porque me dejé, pero estaba chiquita, no sabía qué ver.... estaba pasando. Me decía 'vamos a jugar a las escondidas' y no estábamos jugando a las escondidas".

Fotografía de Azul Guaita

Según información brindada en dicha entrevista, Azul no espera llevar a su agresor a las autoridades, debido a que ya pasaron más de 10 años de las agresiones y, posiblemente, las autoridades no lo encontrarían como algo procedente porque no habría pruebas de lo ocurrido. Por otro lado, Guaita destacó que no está lista para poder enfrentar a su verdugo, puesto ni siquiera puede escuchar su nombre sin sentirse alterada.

Por otro lado, Azul declaró que si bien, no llevará a su familiar a prisión, sí optó por sacar algo positivo de la serie de abusos que recibió cuando apenas era una niña y se trataba de contar, a todo aquel que pudiera, lo que vivió, ya que, de esta manera, otras personas que pasaron por lo mismo se sentirían inspiradas para hacer lo mismo y hablarlo. Según declaraciones de Guaita, varias de sus amigas a quienes les contó lo que vivió confesaron haber sido víctimas de abuso.

Fuentes: Tribuna