A 2 meses de separarse de Andrea Legarreta, Erik Rubín confiesa su amor a una joven cantante

Ciudad de México.- El pasado 22 de febrero, Erik Rubín y Andrea Legarreta estremecieron al mundo de la farándula, debido a que anunciaron su separación, luego de haber mantenido 22 años de uno de los matrimonios más solidos del mundo del espectáculo. Si bien, el exTimbiriche declaró en diversas ocasiones que aún siente un profundo amor por la conductora del programa matutino de Televisa, Hoy, la realidad es que durante la jornada de este sábado, 22 de abril, el cantante, confesó su amor a una conocida jovencita.

Cuando Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación, ambos fueron especialmente claros en que lo hacían porque habían crecido por diferentes caminos, no porque existiera una infidelidad por parte de alguno de los dos; sin embargo, esto no evitó que se especulara que el cantante de Tú y yo somos uno mismo le habría fallado a la madre de sus hijas, ya fuera con Apio Quijano u otra cantante de los 90's Pop Tour.

Tanto la actriz de ¡Vivan los Niños! Como el propio Erik han negado dichas acusaciones, entonces... si el famoso no tiene un nuevo romances, ¿a quién le declaró su amor? Resulta ser que este sábado es una fecha muy importante para el exnovio de Paulina Rubio y Andrea Legarreta ¿la razón? Hoy es el cumpleaños número 18 de su hija mayor, Mía Rubín, por lo que el actor de José el Soñador no dudó en gritar el profundo amor que siente por ella, a través de su cuenta oficial de Instagram.

Nada me hace más feliz que verte realizada. Disfruto tanto estar contigo! Eres una persona sensible, creativa, talentosa, amorosa, profunda, hermosa por dentro y por fuera y sumamente divertida. Estoy muy orgulloso de lo que eres y también por lo que viene profesionalmente! Has trabajado mucho, y has puesto el corazón