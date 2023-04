Pidió limosna: Tras pleito en 'Hoy', exactriz de Televisa firma con TV Azteca y reaparece en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien trabajó durante años en Televisa y que el pasado 2022 renunció al programa Hoy, sorprendió a todos sus seguidores y fans debido a que apareció en el matutino Venga la Alegría: Fin de Semana confirmando su nuevo contrato en TV Azteca. Se trata de Lolita Cortés, quien será la nueva conductora del regreso del afamado concurso Password: La Palabra Secreto.

La también cantante comenzó su carrera en la empresa de San Ángel desde que era una niña y posteriormente triunfó en el teatro musical; sin embargo, se hizo famosa por su participación en el reality del Ajusco La Academia, pero luego permaneció fuera de esa televisora más de una década y regresó al Canal de Las Estrellas. Además de actuar en unitarios como Esta historia me suena y protagonizando Perdiendo el juicio, también formó parte del matutino Hoy.

Lolita fue contratada por la producción del programa luego de declarar en reiteradas ocasiones que ni ella ni su familia tenían que comer debido a la crisis que dejó la pandemia. Incluso se dijo que la intérprete mexicana pidió limosna para sobrevivir.La llamada 'Jueza de Hierro' fue invitada a dar sus críticas en el reality matutino Las Estrellas Bailan en Hoy, pero luego de tres temporadas renunció para reintegrarse al Canal Azteca Uno.

Antiguo elenco de 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

Al regresar a la empresa de Ricardo Salinas Pliego, la estrella de 52 años se unió al panel de críticos de La Academia 20 años pero luego de que el concurso de canto terminara, ella volvió a salir del aire. Pero ahora Cortés, quien hace unos meses salió del clóset declarándose "queer y bisexual" y confesó que tuvo un romance con otra mujer, se encuentra a punto de estrenar un nuevo proyecto en el Ajusco.

Hace algunas horas se realizó la presentación de Lola como la última nueva conductora de Password: La palabra secreta y esto expresó ante las cámaras: "Me siento muy emocionada, me siento privilegiada de que hayan pensado en mí como conductora de este programa de concursos". Y también platicó cuáles son los retos que le toca enfrentar como presentadora: "Como conductora lo que es un tanto difícil es que hay ciertos momentos que parecen un tanto antiguos de mi parte".

Asimismo Lolita platicó que debido a que no se encuentra enfocada solo en la conducción, no tiene esa soltura para estar ante las cámaras como presentadora de un proyecto: "He tenido que cambiar un poco, al principio me decían baja un poco la barba y yo '¡ay!, yo sé, siempre estoy derecha", relató. Y finalmente dijo que esta temporada varios artistas llegarán como invitados: "Nos hemos topado con invitados especiales que están tan nerviosos".

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria