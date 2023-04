Televisa en shock: Exnovio de Belinda reaparece y hace brutal confesión de la afamada cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, Belinda es conocida desde su infancia, cuando formaba parte como una de las estrellas más influyentes de las telenovelas infantiles, con el pasar de los años, la también cantante lo ha dado todo para mantenerse dentro de la industria, ya sea apareciendo de manera esporádica en algunas producciones como Camaleones o Bienvenidos al Edén, así como también ha intentado lanzar música en diversos géneros musicales, como el rock, la cumbia y hasta el reguetón.

Sin embargo, es posible que la cantante de éxitos como Boba niña nice, sea mayormente identificada en la farándula por la larga lista de hombres a los que ha logrado enamorar, al grado en el que terminan tatuándose su nombre y hasta sus ojos, hecho que ocurrió con Lupillo Rivera y su antiguo prometido Christian Nodal. Otros famosos con los que Belinda ha estado relacionada son Giovani dos Santos, Mario Domm, Criss Angel, Mohamed Morales y más recientemente se sumó José Ángel Bichir.

Éste último habría insinuado que mantuvo una relación con la rubia hace algún tiempo, sin embargo, destacó que no pudo hablar sobre ello, cuando ocurrió, porque Belinda la hizo firmar un contrato de confidencialidad. Tras esto, Bichir fue tachado de ardido por dar este tipo de detalles frente a los medios de comunicación, por lo que, el pasado viernes, 21 de abril, José Ángel fue captado por Venga la Alegría, donde habló un poco más del tema.

Fotografía de José Ángel Bichir y Belinda

Según declaraciones del famoso, Belinda no suele darle un contrato de confidencialidad a cualquiera, también destacó que siente gran cariño por la cantante de Amor a primera vista, por lo que no quiere revelar más cosas relacionadas al presunto acuerdo legal que ambos sostenían: "Más allá del contrato, también es el respeto que le tengo a ella, ¿me entiendes? Y también fue una manera para mí de frenar un poco y decir: 'Ya no me pregunten eso'".

Por otro lado, José Ángel destacó que algo como un contrato de confidencialidad es algo sumamente delicado, por lo que prefiere respetarlo, por otro lado, destacó que sus propios valores lo hacen querer evitar el tema. Asimismo, el famoso invitó al público a volver a ver sus declaraciones para dejen de acusarlo de levantarle falsos a Belinda, puesto su intención nunca habría sido dañar a nadie.

Cabe señalar que, pese a su postura con todo este tema, Bichir invitó a la prensa a su próximo proyecto en el que, presuntamente, daría mayores detalles sobre su presunta relación con la cantante de Luz sin gravedad, La chapa que vibra y La niña de la escuela. Dicha noticia salió a la luz el mismo día en el que Belinda reaccionó al embarazo de Cazzu, la actual novia de su exprometido, Christian Nodal.

