(VIDEO) "Vi a Julián, lleno de luz": Entre llanto, Maribel Guardia narra haber visto a su hijo; así volvió al teatro

Ciudad de México.- La noche del domingo 9 de abril, los medios de comunicación y el público en general reaccionaron con asombro a la muerte del cantante Julián Figueroa quien tenía apenas 27 años de edad; el famoso basta reconocer, era hijo del finado cantante y compositor Joan Sebastian y de la actriz Maribel Guardia quien entre lágrimas, narró a la prensa mexicana haber visto a su hijo, evento que ha ayudado a salir adelante y sobretodo a afrontar la tristeza.

De acuerdo con lo expuesto por la actriz de 63 años de edad, desde la muerte repentina de su hijo a consecuencia de un infarto fulminante, no tenía la fuerza suficiente para ponerse en pie; incluso reconoció que cuando se levantaba, las piernas le temblaban; sin embargo, su hijo se le apareció y con ello, pudo saber que actualmente él se encuentra en un lugar "mejor que nosotros", algo que le ha ayudado a hacer frente a la dura perdida que tuvo que atravesar.

"Estaba en el rosario de Julian y cerrado los ojos empecé a rezar y vi a Julián. Fue algo que transformó el dolor que tenía tan grande, Lo vi Leno de luz, con una sonrosa increíble; me abrazó y cuando me abrazó, sentí toda la luz y la felicidad que el sentía que dijo 'Dios mío, de aquí soy' y no porque me quería quedar ahí con él, sino porque sentí que de ahí somos que venimos de la luz".

A modo de explicar más cómo fue esta experiencia que lejos de causarle más dolor le ha dado un sentimiento de paz, la actriz narró que pudo verlo como él era en vida. Incluso, describió que vio su cabello y al sonrisa con la que siempre la recibía. "Me abrazó tres veces. Irradiaba, me daba vueltas y me abrazaba", decía con frecuencia a los medios, llevándola a también reconocer que con este acto ella supo que era la manera en la que su único hijo le remarcaba estar bien.

"Para mi fue la manera en que sentí que mi jijo estaba conmigo y que me dijo ‘no te preocupes mamá. Yo estoy bien. Me dio otro sentido del dolor, es una tristeza diferente".

Debido a la repentina muerte de Julián, Maribel Guardia también reconoció que ambos ya tenían planeado acudir a la alfombra roja del proyecto del actor de Hollywood, Rob Schneider, pues Julián era parte del soundtrack de la cinta Centurion: The Dancing Stallion, al tiempo que la famosa y exesposa del intérprete de Tatuajes contaba con una actuación especial. Sin embargo, decidió no acudir al territorio estadounidense para la presentación de este proyecto aunque sí dejó claro que tiene la certeza respecto a que su hijo está muy contento disfrutando del éxito que pueda tener.

Regreso al teatro entre lágrimas

En el marco en que la muerte de Julián Figueroa está muy reciente, el haberlo visto durante los rosarios le ha permitido a la actriz retomar su carrera, al grado de haberse presentado de nueva cuenta en las funciones de la obra de teatro Lagunilla Mi Barrio donde comparte créditos con la actriz Violeta Isfel y el actor Ariel Miramontes, alias 'Albertano', espacio donde el público no dudó en manifestarle su apoyo ovacionándola y gritando su nombre en repetidas ocasiones, lo que la llevó a no contener las lágrimas pese a ala gran sonrisa que acompañaba su rostro.



Horas después de haberse confirmado el deceso de Julián, Maribel Guardia informaba a través de la red social Instagram no solo las causas del fallecimiento, sino que además aseguró que fue notificada de los hechos cuando estaba precisamente terminando una función de la citada obra. Por cuestiones de peso, se ausentó e incluso, no acudió a las presentaciones ya programadas en Tijuana; sin embargo, fue reemplazada por Alma Cero aunque esto no duró mucho, pues de nueva cuenta se incorporó al proyecto.

