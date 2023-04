A casi 1 mes de la muerte de Andrés García, su hijo estremece con FOTOS inéditas del actor

Acapulco, Guerrero.- El pasado 4 de abril, el mundo de la farándula se vistió de luto por la repentina muerte del controvertido actor, Andrés García, quien en más de una ocasión dio de qué hablar por no tener filtro en las cosas que decía, ya sea el presunto paradero de los restos de la mamá de Luis Miguel o cuando declaró que todos sus hijos lo habían abandonado a su suerte y que solo lo querían por su herencia.

Tomando esto último como referencia, es fácil comprender que la estrella de melodramas como El cuerpo del deseo y El privilegio de amar, tuviera una tensa relación con sus tres vástagos reconocidos, aunque quien más habría tenido rencillas fue con su hijo Leonardo García, quien unos meses antes de perder la vida se confesó decepcionado de su padre por la manera en que éste se había expresado de su madre, Sandra Vale, a quien acusó de darle drogas a sus hijos.

Como algunos recordarán, en aquel entonces, el actor aseguró que, su antigua familia, compuesta por Sandra y sus hijos, Leonardo y Andrés Junior, consumirían sustancias ilegales y resaltó que ni Margarita Portillo, ni el hijo de ésta harían una cosa como esa. El famoso hizo especial énfasis en que la intención de sus descendientes era sacar una serie de "chismes para perjudicar" su unión con Margarita.

Ellos están sacando una serie de chismes para perjudicar a mi actual familia (...) A mí no me tienen que proporcionar droga nadie, si la necesito la consigo yo. El hijo de Margarita porque él no le mete a eso. Vamos aclarando: Ellos tienen que ver con las drogas. Es importante decir que las drogas se las proporciona a sus propios hijos Sandy, su mamá, esa es la verdad, no hay vuelta atrás.