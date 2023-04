Drama en Televisa, Tras 'romance' con 'El Güero' Castro, Mariana Seoane se pelearía con Sofía Castro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que de nueva cuenta dentro de Televisa se ha desatado un fuerte drama entre sus celebridades, pues después de que quedara expuesto el presunto romance entre el reconocido productor de novelas, José Alberto 'El Güero' Castro, y la guapa actriz y cantante, Mariana Seoane, se ha comenzado a decir que dentro del melodrama que protagonizan juntos han tenido una intensa pelea de dimes y diretes con la hija de este, la actriz Sofía Castro.

Según la revista TV Notas, Castro actualmente estaría en una relación amorosa con intérprete del tema Mermelada, la cual es 13 años menor que él, señalando que entre ambos hay una fuerte química y que tienen alrededor de cuatro meses juntos, incluso compartieron fotos de ambos dándose besos en la boca a las afueras de un restaurante en la Ciudad de México, además de señalar que ella ya convive con la hija mayor de este con Angélica Rivera.

Aparentemente, aunque ellos han tratado de llevar todo discretamente para establecerse antes de estar en el ojo público, Seoane convive con Sofía dado a las grabaciones de la novela, Tierra de Esperanza, además de que ya sabría de esta relación de su padre, afirmando que se llevan de maravilla y "anda muy contenta, porque se lleva muy bien con ella y hasta bromean juntas; son muy divertidas, ahora han tenido la oportunidad de convivir y se llevan muy bien", destacando que la joven siempre apoya a su padre en todo momento.

Sofía y Mariana no se tolerarían como dicen. TV Notas

Pero, pese a que en la mencionada revista de espectáculo afirman que la hija de 'La Gaviota' y el productor está maravillada con la cantante y todo es paz y amor entre los tres, conviviendo como familia y unos profesionales, ahora el canal de YouTube de Chacaleo afirma que las cosas no son así como lo han pintado, sino que ambas mujeres en realidad no se tolerarían ni un poco, haciendo la vida de la otra un infierno durante el trabajo.

Supuestamente, la joven actriz de Vino el Amor consideraría que Mariana no sería la mujer indicada para su padre y ella a su vez consideraría que la menor "no tiene talento" y es "una mimada", por lo que al parecer no dejarían de tirarse y hablar mal de la otra con sus amistades dentro del set de grabaciones, dejando a todos en una aparente posición bastante incómoda, al igual que al 'Güero', quien preferiría mantenerse al margen de esto.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ninguno de los involucrados directamente o los altos mandos de la empresa televisiva de Emilio Azcárraga, no han salido para aclarar estos rumores sobre peleas dentro de las instalaciones o fuera de estas, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho por Chacaleo.

Fuente: Tribuna del Yaqui