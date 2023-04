Emmanuel Palomares tendría un amorío con una actriz de Televisa mayor que él y no es Erika Buenfil

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios meses, Emmanuel Palomares ha sido vinculado sentimentalmente a Erika Buenfil, esto es debido a que ambos compartieron cámaras en el melodrama, Perdona nuestros pescados, donde tanto el público como la prensa notó la gran química que existe entre ambos actores. Si bien, ambos han negado constantemente dichas acusaciones, recientemente surgieron rumores de que el joven histrión mantendría un romance con otra famosa, quien también sería mayor que él.

Como algunos sabrán, en este fin de semana, se celebraron los Premios Platino en Madrid, España, lugar al que asistieron diversas celebridades mexicanas, entre ellas se puede mencionar a Poncho Herrera y a Ana de la Reguera, quienes parece ser que por fin confirmaron que mantienen una relación, luego de varios meses de especulaciones de los medios de comunicación y algunos avistamientos de la pareja.

Sin embargo, quienes en realidad se robaron la noche en el Palacio Municipal de la IFEMA, fueron Emmanuel Palomares y Geraldine Bazán, con quien fue captado bailando en medio de la pista de baile el tema de Madre Tierra, de Chayanne. Todo habría ocurrido en el after-party de los galardones. El video de la posible nueva pareja se viralizó rápidamente a través de TikTok, después de que algunos de los presentes los captaran compartiendo el momento.

Fotografía de Irina Baeva bailando con Emmanuel Palomares

Créditos: TikTok

Como era de esperarse, el público no tardó en expresar su opinión y es que, parece ser que a la gente no le desagrada del todo la idea de que la estrella de Corona de lágrimas y Victoria le dé una nueva oportunidad al amor, después de que su matrimonio con Gabriel Soto, padre de sus dos hijas, terminó de manera abrupta, luego de que la prensa comenzara a señalar al histrión de engañar a Bazán con la actriz, rusa, Irina Baeva.

Cabe señalar que, en el video de apenas unos segundos, no se ve que la presunta pareja haya llegado a algo más, pero sí se nota que existen pequeños coqueteos entre ambos famosos, por lo que no es de extrañarse que la gente se emocione ante la posibilidad de que surja una nueva pareja en el mundo de la farándula, y es que, el clip está inundado con mensajes como: "Qué pareja tan bella", "Me gusta esta parejita, ojalá haya un cupido", entre otros.

Hasta el momento, ni Geraldine Bazán, ni Emmanuel Palomares se han manifestado al respecto, pero en caso de que su amorío no sea real, esta sería la segunda vez que acusarían al histrión de mantener una relación con una mujer mayor que él, la primera sería con Erika Buenfil de 59 años y la segunda sería la de la histrionista de Alguien te mira, de 40. Así que, habrá que esperar a ver si, en algún momento, los dos se animan a hablar.

Fuentes: Tribuna