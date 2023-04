Nicole Chávez y Liliana Rodríguez se deshacen en Telemundo; se gritan de todo en gala de 'LCDLF3'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la muy polémica influencer mexicana, Nicole Chávez, está causando un gran revuelo en las redes sociales, debido a que en la reciente gala de La Casa de los Famosos 3, esta no dudo en arremeter y gritonearse de todo en contra de su excompañera, Liliana Rodríguez, la cual tampoco estuvo dispuesta a quedarse y callada, por lo que se defendió con todo y se deshicieron en Telemundo entre dimes y diretes.

Como se sabe, Rodríguez y Chávez fueron de las primeras eliminadas dentro de la nueva temporada del reconocido reality show, pero en su corto tiempo dentro de esta, ambas desde el primer momento han estado en constante conflicto entre ellas, siendo la hija del famosos expugilista y empresario, Julio César Chávez, la más odiada por el público dado a que la han tachado de "clasista" por sus comentarios respecto a su posición social.

Y aunque sus padres han salido a defenderla, Liliana ha demostrado que para ella no tiene como ser defendida y señaló hace varias semanas que ella no es frontal si no ofensiva, señalando que: "Una cosa es ser frontal y otra es ser ofensivo, el mundo está como está porque seguimos insistiendo en defender lo indefendible, insistimos en tapar lo intapable", y ahora, nuevamente sostuvo sus opiniones referente a la joven amiga de El Rey Grupero.

Nicole y Liliana. Internet

Dicha pelea comenzó debido a que Chávez al recibir la palabra de Héctor Sandartti, dejó en claro que no le molestaba sus opiniones sobre su estancia pero sí "lo que me causa más incongruencia de la tía Liliana en corte porque ha hablado tanto de mí en todos lados, de mi familia, de mis papás, de mí, pero cuando me ve no me dice nada, pero en corte grita y festeja y ahí es donde encuentro la incongruencia una vez más porque a mí gusto y a mi parecer, perro que ladra no muerde".

El mordaz comentario molestó a Liliana, la cual señaló que ella "no voy a discutir contigo porque yo no peleo con moscas, tu presencia fue tóxica, disturbarte, perturbadora, conflictiva, demoníaca, pesada y difícil de llevar", afirmando que ella no estaba de acuerdo en que entrara cuando no era famosa "pero como vienes palanqueada, pues todo suceder y todo va a pasar", a lo que Nicole dijo entre gritos que al menos ella hizo algo dentro de la casa y sobresalió, a lo que Rodríguez remató con que "No te di los cinco minutos de fama dentro de la casa y tampoco te los voy a dar aquí", dejando en claro que no diría más.

Finalmente, la originaria de Sinaloa volvió a meter a su padre en el tema y dijo que al menos ella sí contaba con el apoyo de sus seres amados y le abrían las puertas, dejando en claro que eso no tenía nada de malo, tras lo que los gritos cesaron y Liliana lo aprovechó para rematar con que: "Quedó claro que la basura huele mal y aunque se vista de tacón", hecho que generó un silencio incómodo con los presentes que ya no supieron que decir.

Fuente: Tribuna del Yaqui