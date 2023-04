Adiós TV Azteca: Tras 11 años al aire, polémico conductor abandona 'VLA' por este importante motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado 11 años al aire en uno de los programas más importantes, el reconocido y muy polémico conductor, 'El Capi' Pérez, recientemente comenzó a dar de que hablar debido a que acaba de decirle adiós a TV Azteca, pues hace poco que abandonó Venga la Alegría y a través de sus redes sociales decidió revelar el importante motivo de esta tan mencionada y notoria ausencia.

Como se sabe, Carlos Alberto Pérez Ibarra, nombre real de 'El Capi', hace 11 años comenzó su carrera de la mano de la empresa del Ajusco, siendo Échele Primo su primera oportunidad en el medio del espectáculo como conductor, tras lo que siguió avanzando poco a poco dentro de la televisora, pasando por varios proyectos, hasta que en el 2014 finalmente llegó al famoso matutino producido por Maru Silva, además de que actualmente tiene dos programas a parte La Resolana y su versión News.

Pero ahora, la mañana de este lunes 24 de abril una vez más este acaba de dar de que hablar y se encuentra generando especulaciones sobre el aparente despido o renuncia de este entre los miles de espectadores del matutino antes mencionado, debido a que contrario a otros días, el famoso presentador no estuvo al lado de Kristal Silva, Pato Borghetti y demás al comienzo de la emisión matutina de dicha empresa.

Mencionadas sospechas sobre su despido o que él haya querido dejar el programa provienen del hecho al que se dice desde hace meses, que la empresa se encuentra atravesando por fuertes problemas económicos, pues acusan a la antigua Directora General de Contenido y Distribución, Sandra Smester, habría vaciado todas las arcas de dinero de esta y los habría dejado en completos ceros, por lo que bajarían salarios y aparentemente despedirían a varios.

Pero, en medio de toda esta polémica, en la que agregaron que varios no están dispuestos a recibir menos de lo que actualmente ganan y por ello se irían, el famoso presentador a través de su cuenta de Instagram dejó muy en claro que su ausencia no es debido a que se encuentre inconforme con la empresa o que ellos hayan decidido no renovar su contrato con la empresa y dentro de la emisión matutina, sino por algo más importante.

El motivo fue la celebración de la boda del reconocido comediante y actor, Mauricio Nieto, y su pareja, Carla Fernández, a donde asistió al lado de su esposa y muchas otras celebridades, con las cuales compartió fotos y videos en las historias de sus redes sociales, mostrando que la pasaron de maravilla, bailando y cantando, tras lo que decidieron realizar una visita familiar, por lo que este podría regresar hasta dentro de un par de días.

El Capi Pérez y su esposa en boda de Mauricio Nieto. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui