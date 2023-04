José Madero, exvocalista de Pxndx, sufre tremendo accidente en pleno concierto; ya no se pudo levantar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pepe Madero es uno de los cantantes más polémicos de la industria de la música, ya que si bien su banda Pxndx, formó parte de toda una revolución musical entre los años 2005 hasta el 2010, la realidad es que también se confirmó que solía plagiar algunas de letras de sus canciones, tal fue el caso de Miedo a las alturas, tema que copió completamente de It's not a fashion statement, it's a deathwish, de My Chemical Romance.

Por otro lado, años más tarde, Pepe y el resto de los miembros de Pxndx decidieron separarse después de unos años y aunque parecería que las cosas mejorarían para Madero, la realidad es que esto no fue así, puesto se ganó el enojo de muchos de sus fans durante una convivencia en la que se le vio limpiarse el rostro, cada vez que un fan se acercaba a besarle la mejilla, por otro lado, su evidente gesto de descontento no ayudó para nada a amortiguar la molestia del público.

Pese a todo lo mencionado anteriormente, Pepe Madero es un artista que continúa con un gran número de fans y goza de varios éxitos musicales en su haber, motivo por el que causó gran conmoción en días recientes, cuando el intérprete de Para ti con desprecio se encontraba dando un concierto y, en medio del calor del momento, tuvo un inesperado accidente, que provocó que continuara dando su show desde el piso.

Fotografía de Pepe Madero dando concierto desde el piso

Todo ocurrió mientras el famoso interpretaba Cantar de Gesta, tras dejarse llevar por la emoción, Madero comenzó a dar algunos brincos en el escenario, lo que provocó que, en determinado momento resbalara hacia atrás y se metiera tremendo golpe en el lado derecho de su cuerpo, esto debido a que Madero no alcanzó a meter las manos, puesto estaba sosteniendo su guitarra. A su vez, el público comenzó a lanzar aplausos y virotes, en señal de apoyo al famoso.

Una vez en el suelo, una persona del equipo de Madero se acercó a ayudarlo, pero él levantó el brazo en señal de que se encontraba bien. A modo de broma, José tomó el micrófono, el cual bajo hasta el piso y continuó con el espectáculo desde ahí. Lo que provocó que se ganara la admiración del público, ya que, lejos de detener el show, como cualquier otro famoso haría, él decidió continuar aún en el piso.

Como era de esperarse, el momento quedó captado en video, por algún fan que se encontraba grabando el concierto. Como era de esperarse, el video se replicó en las redes sociales de algunos medios de comunicación, como Milenio, donde hubo quienes recordaron a Madero, no por su talento, sino por "hacerle el fuchi a sus fans" o por plagiar temas de bandas en inglés como fue el caso de My Chemical Romance y Greenday.

Fuentes: Tribuna