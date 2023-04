Se acabó: Aclamada actriz de Hollywood 'se harta' de su personaje en el Universo Marvel y le dice adiós

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Sin lugar a dudas la saga de Marvel, Avengers, se ha ganado el título de una de las favoritas del público, tanto por la trama como por los actores que ahí participaron; para muchos, terminó de catapultar su carrera como fuel caso del Jeremy Renner quien se supo, casi pierde la vida tras un accidente con una máquina para quitar nieve a inicios del 2023; sin embargo, otros famosos pese a que ya eran de talla internacional, se acabaron de ganar el corazón de la audiencia como sucedió con Scarlett Johansson a quien vimos ponerse la piel de 'Viuda Negra', papel que al parecer ya no le llama la atención volver a interpretar.

De acuerdo con lo expuesto por la actriz de 38 años de edad, cuando comenzó a interpretar a 'Natasha Romanoff', tenía apenas 26 años, lo que fue un factor importante para adentrase en el cine de super héroes pues entonces lo consideraba algo divertido. Ahora con más de 10 años desde que comenzó esta aventura, aseguró que ya no le atrae regresar a este papel y por ende, Los vengadores habrán perdido a esta agente quien es de las favoritas del público.

Scarlett Johansson en su papel de 'Viuda Negra'

La postura de Johansson se reveló en el podcast de la actriz Gwyneth Paltrow, denominado The Goop Podcast al cual estuvo como invitada. Fue en este espacio donde adelantó que para ella, su paso por el Universo mMarcel (MCU, por sus siglas en inglés) ya había llegado a su fin, dejando a los fans con el 'corazón roto' pues pese a no haber probabilidades de una nueva entrega, se creía que era una de las conformadas por su antecedente en el proyecto.

"Hacer Vengadores fue muy divertido. Yo tenía como 26 años. Estaba soltera, fue divertido".

Para la actriz, participar en este proyecto fue más como un "campamento para adultos" donde tuvo la oportunidad de compartir créditos con famosos como Robert Downey Jr., Mark Ruffalo y hasta la misma Paltrow quien interpretó a 'Virginia "Pepper" Potts','esposa de 'Iron Man'. Cabe destacar que incluso, la famosa quien personificó a la 'Viuda Negra' preguntó a su compañera si pensaba igual, por lo que ambas llegaron a al conclusión respecto a que esa etapa en su vida ya había llegado a su fin.

"Quiero decir, no he muerto, así que supongo que siempre me pueden pedir que vuelva", confirmó Gwyneth Paltrow.

Scarlett Johansson y Robert Downey Jr. en una premiere de 'Avengers'

Pese a que la exesposa de Chris Martin, vocalista de Coldplay no ha dejado de lado la posibilidad de regresar a este proyecto, para la actriz protagonista de cintas como Lucy, Match Point o A él no le gustas tanto, sí remarcó que en su caso, regresar al Universo Marvel ya no es una opción, por lo que terminó por ‘cerrar la puerta’ de manera definitiva causando desagrado entre sus fans.

"Terminé. El capítulo ha terminado. Hice todo lo que tenía que hacer. Además, volver e interpretar a un personaje así una y otra vez, durante una década, es una experiencia única".

A pesar de la premisa, ambas actrices abordaron en el citado podcast que Kevin Feige, presiente de Marvel Studios creo un gran proyecto con esta saga, la cual reunió a los personajes favoritos del estudio y además el casting que eligió para cada superhéroe fue facto principal para su éxito en taquilla, no solo en Estados Unidos sino también en el mundo entero.

"Es un gran amante del cine, de la narración. Realmente es un fan", remató Johansson.

Fuente: Tribuna