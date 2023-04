Tras desarrollar cáncer, el nieto de Cepillin cuenta su amarga experiencia con las quimioterapias

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde diciembre del mes pasado, el nieto del payasito de la tele, Eduardo González, había comenzado a presentar problemas de salud. En un principio, se creyó que el joven, de 16 años, tenía tos, pero no lograba recuperarse de ella, por lo que los médicos le enviaron a hacer estudios, bajo la sospecha de que tenía un pulmón colapsado, sin embargo, la realidad era mucho peor.

El día 14 de febrero, el nieto de Cepillin fue diagnosticado con linfoma, se trata de un tipo de cáncer que se alojaba en sus pulmones. Los médicos confirmaron que el menor tenía un tumor maligno. Cuando la noticia salió a la luz, Ricardo González Junior, padre de Eduardo e hijo del cantante de En el bosque de la china, acudió a las cámaras de De Primera Mano, en Imagen TV para contar que adolescente tenía "una masa" maligna en los pulmones.

A raíz de esta situación, Eduardo, ha sido internado en diversas ocasiones en el hospital ABC, donde recibe sus tratamientos de quimioterapias. Recién el pasado domingo, 23 de abril, Ricardo González Jr. publicó un video a través de la cuenta de Instagram de Cepillin TV, donde se aprecia a un Eddie sin cabello y con ojeras, pero aún así, se mantiene paciente y con una buena actitud ante lo que le está ocurriendo.

En el clip, el joven cuenta que, para este lunes, 24 de abril, regresará al hospital para que le apliquen su "tercera quimioterapia", al mismo tiempo, le agradeció al público por todos los mensajes de cariño y oraciones que le suelen enviar en estos momentos tan complicados para él. Luego de ello, Eduardo habló un poco sobre su dura experiencia con el tratamiento y cómo ha tenido que lidiar con las consecuencias de éste.

Voy a regresar al hospital y ya pasaron como 20 días desde la anterior quimio. Ya vamos para la tercera quimioterapia. Gracias por todos los comentarios, oraciones, todas las palabras bonitas y el apoyo

Eduardo menciona que a raíz de las quimio, a tenido que lidiar con resequedad y con mucositis, la cual, según algunos informes, se trata de un efecto secundario adverso que le ocurre a los pacientes oncológicos. Suele aparecer en la forma de inflamación y ulceración de la mucosa de la cavidad oral y del resto del tracto gastro intestinal y se presenta cuando una persona recibe quimioterapia o radioterapia.

De acuerdo con las declaraciones de Eddie, la mucositis no le permite hablar y comer, debido a que su boca se le llena de aftas o fuegos, que le arden mucho, aunque tranquilizó al público revelando que las sobrelleva con bicarbonato. También reveló que su tratamiento duraría entre 5 a 6 días y que ha perdido alrededor de 20 kilos desde que comenzó con las sesiones de quimio. Por otro lado, el joven aprovechó la ocasión para derribar algunos mitos de este tipo procesos, como que el sabor de la comida cambia, a lo que mencionó que no, lo que ocurre es que la quimio produce nauseas, lo que provoca que se le vaya el apetito no desee comer.

Pesaba 93 kilos, sí llegue a pesar más antes y baje hasta 70, osea casi 20 kilos, ahorita ya estoy en 73. Seguramente voy a bajar un poco porque la quimioterapia hace que te dé nausea, te quita el apetito... El sabor de la comida no cambia, pero te da nausea.

