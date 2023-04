Efecto BTS: Actor pierde la vida a los 22 años tras practicarse cirugías estéticas; quería ser como Jimin

Comparta este artículo

Seul, Corea del Sur.- Han pasado varios meses ese que la agencia BigHit remarcó que la afamada agrupación de K-Pop, BTS, estaría ausente hasta 2025 pues los siete miembros debían cumplir con sus obligaciones civiles, las cuales son la realización del servicio militar que para todos los cuidados ennCorea del Norte es de carácter obligatorio; no obstante, en el caso de los famosos se les da prórroga hasta los 30 años de edad, lo que al casi cumplirse, los alejó de los escenarios no sin hacer de lado la euforia por su música y hasta su aspecto.

Recientemente se reveló que, un actor de 22 años de edad identificado como Saint Von Colucci no solo buscaba tener un espacio en la industria del entretenimiento, sino que además intentaba parecerse a Jimin, integrante de BTS e intérprete de temas como Dynamite, Permission to Dance o Butter, deseo que lo llevó a someterse a varias cirugías estéticas que, desafortunadamente no salieron nada bien.

Jimin, integrante de BTS. Foto: Twitter

Medios locales reportaron que el joven histrión perdió la vida el pasado domingo 23 de abril en un hospital del país donde presentó diversas complicaciones tras una cirugía que lo acercaría más a su deseo de parecerse al ídolo del K-Pop. El publicista de Saint Von Colucci, identificado como Eric Blake, confirmó la noticia del fallecimiento el lunes 24 pero hasta ahora ha cobrado relevancia a nivel internacional.

Al buscar más detalles de este hechos informó que el actor había decidido mudarse a Canadá con el fin de impulsar su carrera, la cual no solo era en la actuación, sino también en el K-Pop. Fue desde 2019 cuando inició con esta travesía para alcanzar la fama y, en el intento de ser más como los ídolos internacionales, el sábado 22 de abril tenía programada una cirugía en la mandíbula pues el fin era retirar los implantes que se pudo en 2019.

Saint Von Colucci buscaba ser más parecido a Jimin de BTS

Mientras se recuperaba, el actor desarrolló una infección que lo llevó a ser intubado. De acuerdo con los médicos, antes de someterse a la operación, le fue revelado que había riesgos relevantes; sin embargo, éste optó por correr el riesgo. Luego de buscar darle respiración artificial a través del proceso de incubación, el cantante y actor perdió la vida horas después por la misma razón.

"Es muy trágico y muy desafortunado", dijo su publicista.

Eric Blake reportó a los medios que hasta antes de la cirugía que le costó la vida, Saint Von Colucci ya había pasado por 12 cirugías estéticas para modificar su aspecto. Todas ellas representaban una inversión de hasta 220 mil dólares. Algunas de las intervenciones que padeció fue el levantamiento de ojos, arreglo en la nariz, modificación en las cejas o reducción de labios, todo basado en el aspecto del miembro de BTS al que buscaba parecerse.

Así iba la transformación del actor Saint Von Colucci

Si bien la mayoría de ellas fueron procedimientos normales, la reciente cirugía se dijo buscaba modificar el aspecto de su quijada, la cual el consideraba era muy cuadrada y nada agradable. En ese sentido, el responsable de detallar al muerte del actor remarcó que por su aspecto muy occidental, le era muy difícil conseguir papeles en diversos proyectos, por lo que se basó en Jimin para encajar en la industria, al tiempo de hacer frente al descontento que tenía de su imagen, la cual nunca le gustó y menos hora que buscaba alcanzar la fama.

