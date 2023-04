La farándula se viste de luto: Leyenda de la música pierde la vida tras sufrir problemas cardíacos

Comparta este artículo

Manhattan, Estados Unidos.- Este martes, 25 de abril, el mundo de la música sufrió una devastadora pérdida, luego de que una reconocida estrella falleciera tras sufrir problemas cardíacos. Este hombre logró revolucionar el estilo musical norteamericano, con la introducción de ritmos latinos y caribeños a algunas de sus canciones, así como también es recordado por luchar en favor de los derechos civiles.

Se trata del cantante de éxitos como Banana Boat, Jamaica Farewell, Limbo Song, Island in the sun y Jump in the line, Harry Belafonte, también conocido como el 'rey calipso'. De acuerdo con información del medio estadounidense, The Hollywood Reporter, el famoso, de 96 años, perdió la vida durante la jornada del día de hoy, en el interior de su hogar en Upper West Side, en Manhattan, la causa de muerte fue insuficiencia cardíaca congestiva.

Belafonte nació en Harlem y es descendiente de una mujer jamaiquina y un hombre francés; sin embargo, su vida se vio mayormente influenciada por la cultura de Jamaica, esto debido a que pasó gran parte de su infancia viviendo en dicho país, pero posteriormente regresó a Nueva York. Dicha dualidad lo ayudó a crear ritmos únicos en los que mezcló su amor por el país latinoamericano y por la nación norteamericana.

El cantante Harry Belafonte pierde la vida

Algo que caracterizó fuertemente a Belafonte fue que utilizó su música para promover los derechos civiles y luchar contra el racismo que imperaba en la época, lo que provocó que grandes activistas voltearan a verlo, como es el caso de Martín Luther King Jr. Derivado de ello, Harry se convirtió en una figura muy querida y respetada de la música, lo que lo llevó a ganarse un Grammy a la Trayectoria de la Academia de Grabación en el año 2000.

La música de Harry se caracterizaba por jugar con distintos géneros, entre los que puede resaltar el pop, jazz y ritmos tradicionales de las Indias occidentales, todo esto combinado con un toque caribeño-estadounidense. Pero Belafonte no se quedó únicamente con esto, ya que, también debutó en la pantalla grande con películas como Island in the Sun, Odds Againts Tomorrow y The World the flesh y el diablo.

Harry Belafonte logró encantar al público con su mezcla de estilos

De acuerdo con información del medio The Hollywood Reporter, quienes se contactaron con el vocero de Harry, Ken Sunshine, Harry Belafonte no habría muerto solo, ya que, su amada esposa, Pamela, lo habría estado acompañando en todo momento, por lo que se estima que murió en paz y rodeado de todo el amor que estuvo cosechando a lo largo de estas más de nueve décadas de vida.

Fuentes: Tribuna