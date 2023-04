"Nadie lo ve": Actor de Televisa sin pelos en la lengua humilla y se burla de 'VLA' en vivo de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor de Televisa y muy polémico presentador, Arath de la Torre, dejó a más de uno con la boca abierta, debido a que sin pelos en la lengua y sin miramiento alguno humilló a Venga la Alegría y sin piedad se burló de su rating en pleno programa en vivo de Hoy, pues durante una de las dinámicas de estos afirmó que "nadie lo ve", tras lo que soltó una carcajada y no se mostró arrepentido de nada.

Como se sabe, día con día en el matutino de la empresa San Ángel, actualmente producido por Andrea Rodríguez, los presentadores se dividen en dos equipos mixtos en los que compiten en divertidas dinámicas para ganar puntos, y aunque desde hace tiempo que no hay castigos y el único premió es vencer a sus colegas, todos los presentes dejan salir su lado competitivo para poder ganar el punto para su equipo.

Esto mismo pasó hace poco, pues mientras que de la Torre se enfrentó a Tania Rincón en el 'Quita Tiempo', dinámica en el que dan una frase o palabra con respecto a la sección que les toca, que en dicha ocasión fue decir una frase para empezar a contar un chisme, este en la búsqueda de poder superar a su compañera no dudó en humillar a su competencia, dejando sin palabras a los presentes y sin duda a los espectadores.

Arath de la Torre en Hoy. Canal de YouTube de Hoy

Mientras que estaban dando sus frases típicas, Rincón comenzó diciendo que antes de contar el chisme podría decir: "lo vi en el programa Hoy", por lo que de la Torre queriendo decir básicamente lo mismo usó a la competencia, pero en ves de decir el nombre del programa de TV Azteca dijo: "yo lo escuché en el programa que nadie lo ve", dejando boquiabierta a su competidora que por un par de segundos no supo que decir.

Poco después se le acabó el tiempo al actor de Soñadoras y perdió ante Tania pese a su broma, algo que no pareció importarle y que demostró no se arrepentía, debido a que dijo: "bueno, las risas no faltaron al menos", haciendo que el resto del elenco también soltara unas risas y simplemente dejaron pasar lo que había dicho el presentador sin darle una importancia.

Cabe mencionar que hasta el momento los presentadores del matutino de la empresa del Ajusco, como Flor Rubio, Laura G, entre otros, no han salido para darle respuesta al actor de novelas, pero se espera que muy pronto alguno de ellos les den una contestación a estas burlas, dado a que no es la primera vez que en el programa Hoy los usan de chistes en el último mes y en todas han recibido una respuesta.

Fuente: Tribuna del Yaqui