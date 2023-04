Shock en Televisa: Victoria Ruffo arremete contra Eugenio Derbez por mensaje tras muerte de su madre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más los millones de espectadores de Televisa acaban de quedar en completo shock, debido a que en una entrevista para Sale el Sol, la reconocida y muy famosa actriz, Victoria Ruffo, no dudó en nuevamente arremeter contra Eugenio Derbez, su exesposo, padre de uno de sus hijos y talentoso actor, debido al mensaje que él le envió tras el fallecimiento de su mare, Guadalupe Moreno.

Fue la mañana de este jueves cuando en Imagen TV revelaron que la noche del pasado miércoles cuando encontraron a Ruffo en la funeraria y ella se tomó el tiempo de atender a la prensa en el interior de este para confirmar que lamentablemente su madre había fallecido a los 89 años de edad, a causa de un infarto al corazón, señalando que no sufrió mucho y falleció en paz, rodeada de mucho amor y bajo cuidado de su hija.

Esto pues el padre de José Eduardo Derbez, el único hijo que tienen en común, en otra entrevista aseguró que no tuvo la oportunidad de mandarle mensaje y que además no lo vio prudente dado al duelo que estaba pasando, por lo que únicamente le habría pedido a su hijo que le enviara sus condolencias, pero hasta ahí dado a que trataba de ser lo más prudente en esta situación tan dolorosa.

Victoria y Eugenio. Internet

Ante este hecho, le cuestionaron si es que había recibido sus mensajes, a lo que ella fue muy contundente al desmentirlo y decir que "No me dijo nada (Eugenio), yo hasta dije: 'qué poca abuela', pero bueno, hay un Dios que todo lo ve", notándose bastante molesta con la mención de su expareja, demostrando una vez más que la relación entre ellos es completamente nula y que siguen los problemas de su separación.

De igual forma, la actriz de Corona de Lágrimas 2, mostró mucha sorpresa cuando le dijeron que el mensaje fue a través de su hijo en común que decidió enviarlo y no ella en persona, afirmando que debido a que no quería ser imprudente, a lo que ella le respondió que "siempre ha sido muy imprudente, por lo que no se traga ese cuento, señalando que incluso queda una plática pendiente con él aún tras 3 años separados.

Finalmente y demostrando que también tiene un espectacular sentido del humor, Ruffo señaló que si a ella la invitan a formar parte de la nueva temporada de De Viaje con los Derbez, ella sin duda alguna aceptaría esa aventura, tras lo que soltó una risa y dejando en claro que simplemente estaba bromeando con la situación que sigue generando especulaciones hoy en día.

Fuente: Tribuna del Yaqui