Tragedia en Televisa: Conductor de 'Hoy' sería hospitalizado de urgencia; estaría a punto de morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa todos han quedado completamente preocupados, pues recientemente se dio una trágica noticia sobre el famoso conductor del programa Hoy y querido actor de comedia, Paul Stanley, dado a que señalaron que este tuvo que ser hospitalizado de emergencia debido a problemas con los excesos en sustancias nocivas, señalando que parecía que estaba a punto de morir.

Como se sabe, hace un par de semanas que Stanley estuvo fuera de México, pues se fue junto a su prometida, Joely Bernat, a Italia y pasaron juntos días maravillosos, muy enamorados y por supuesto de fiesta, hecho que aparentemente habría ocasionado que el famoso presentador no la pasara para nada bien en su regreso, ya que dicen que a causa de los excesos lamentablemente tuvo que ser hospitalizado y muy grave.

Según lo relatado por un presunto amigo del presentador de Miembros al Aire, en la revista de TV Notas, este se encuentra teniendo un problema con el alcohol muy grave y ya no puede detenerse a tal grado que supuestamente el pasado domingo 16 abril su prometida tuvo que llevarlo a urgencias pues se puso tan grave que pensaron que iba a perder la vida, señalando que esto fue a causa de los excesos y de consumir una sustancia para "bajarse" la borrachera.

Paul Stanley. Internet

Pues todas las vacaciones (anduvo de fiesta), pero cuando llegó a México se la siguió y a media noche del domingo 16, sabiendo que al otro día tenía que trabajar, se la quiso bajar con una sustancia, pero las consecuencias fueron terribles: colapsó, empezó con escalofríos, a temblar, y la boca se le empezó a ir de lado. Su novia pensó que le podría pasar algo grave, así que decidió llevarlo al hospital y pedir ayuda, estaba muy asustada", afirmó la fuente.

Ante esto, señaló que cuando a los amigos de él le informaron al inicio no supieron que había pasado, pero que después fue la novia la que habló al respecto, y esta habría dicho que fue un caos internarlo ya que habría llegado "muy agresivo y alterado, no quería estar hospitalizado, en dos ocasiones se arrancó los sueros que le pusieron para poder estabilizarlo y pasaron varias horas para que se pudiera quedar tranquilo, pues no dejaba de temblar y de apretar las manos, ya que dicen que estaba pasando por el síndrome de la abstinencia".

La fuente de igual forma señaló que ella está "muy preocupada, realmente desesperada", buscando ayuda pues lo ama de verdad y ella ya no sabría como hacerlo, afirmando que todos estaban siendo testigos de que ella hace lo mejor que puede, pero que él "ya está cayendo muy a menudo en estas situaciones y mientras no acepte que tiene una enfermedad, no podrá salir adelante; es muy importante que él empiece a tomar en cuenta que esto podría afectarle mucho en su vida, tanto personal, como profesional".

Paul estaría en depresión por temas de su padre. Internet

Finalmente el informante aseguró que lamentablemente lo que se ve en pantalla en el matutino producido por Andrea Rodríguez no es lo que es actualmente Stanley, ya que señala que aunque "llegó tranquilo, pero está pasando por un infierno", destacando que "el tema de su padre lo tiene muy estresado y triste", refiriéndose al hecho de que están en pleitos por la bioserie que van a sacar de Paco Stanley y sus últimos momentos.

No, pensamos que estaba pasando por un momento de depresión o una crisis; entendemos que tiene mucho trabajo, pero eso no es una excusa para dejarse ir. Es un ejemplo de que a pesar de que son personalidades que trabajan en la televisión, que ganan bien, que tienen una vida a la vista de todos, según perfecta, podemos ver que no es así. Él tiene un cuadro de ansiedad y depresión, todo es un conjunto de cosas, y espero que esta experiencia lo lleve a tomar la decisión de buscar una ayuda por el bien de él", concluyó.

Paul en Hoy. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui