Tras casi perder la vida, Yolanda Andrade impacta a Televisa al hablar de su estado de salud

Ciudad de México.- Después de anunciar que casi pierde la vida en medio de una severa crisis, la famosa actriz y muy querida presentadora, Yolanda Andrade, recientemente acaba de impactar a Televisa al narrar el auténtico infierno hace un par de días con su hospitalización de emergencia, hablando sobre su actual estado de salud, que ha mantenido preocupados a sus millones de seguidores en las redes sociales.

Como se sabe, hace un par de días que se reveló que lamentablemente Andrade había tenido que ser hospitalizada, pues cuando no apareció en su programa Montse y Joe, los miles de espectadores de dicha televisora comenzaron a cuestionar que era lo que pasaba, dado a que tampoco se había sabido nada de ella en las redes sociales, así que comenzó una genuina preocupación por la famosa actriz de la empresa San Ángel.

Ante este hecho fue la reconocida conductora y gran amiga por más de hace dos décadas de Yolanda, Montserrat Oliver, reveló que no se le vería pues: "Joe se sintió mal, me avisó ahorita, entes de venir a Montse & Joe, que se sintió muy mal y que no podía venir y preferimos que obviamente se atendiera, fuera a ver al médico para que se sienta mejor y que pueda estar muy pronto con nosotros", calmando un poco al público.

Yolanda dice que estuvo al borde de la muerte. Instagram

Ahora, tras una semana de que se revelara la mencionada información, Andrade acaba de brindar una entrevista para TV Notas, en la cual señaló que efectivamente estaba viva de milagro, afirmando que ella antes decía que "Cuando Dios me quiera bajar el switch, que me lo baje, pero cuando uno vive una experiencia así, te cambia este pensamiento", destacando que ahora valora mucho más su tiempo en este mudo.

Ante esto, relató que ya tenía tiempo sintiéndose mal "débil, extraña, pensé que tenía COVID, me hice una prueba y salió negativa; también me realicé estudios de sangre y me dijeron que me faltaba hierro y vitamina D; además me hice el perfil hormonal", en el que salió que estaba anémica, mencionando que fue en Televisa donde primeramente le dijeron que se hiciera más estudios pues la veían mal, pero nunca se imaginó que tanto daño podría estar teniendo.

Pero, el pasado 17 de abril todo cambió, pues desde temprano comenzó con dolor de cabeza y pensó que se le quitaría, y cuando se sintió cansada bebió un refresco que la alivió un poco, tras lo que fue a dormirse, despertando en la madrugada pues "sentí como un eructo, pero no, se me vino como una flema, me fui al baño y comencé a vomitar sangre, entonces me asusté mucho; además, al hacer el esfuerzo de vomitar, me daba un piquete de dolor en el estómago; también comenzó a darme diarrea con coágulos de sangre".

Yolanda hospitalizada. TV Notas

Tras esto mencionó que "llegó mi hermana Marilé, me metí a bañar, me acosté, me quedé dormida con el malestar y no sé si me desmayé, hasta que mi hermana no sé cómo me vio, que decidió llevarme al hospital. No sé cómo me subí al carro, no sé cómo llegué a la clínica", afirmando que no fue que perdiera el conocimiento, sino que olvidó lo que pasó y que casi le da un infarto al corazón por todo.

Finalmente, declaró que por fortuna ahora se encuentra bien, sana y estable dentro de lo que cabe, sin mencionar que fue lo que pudo haber ocasionado el hecho de que le pasara todo esto, pero sí dejó en claro que estaba agradecida por esta nueva oportunidad de vida, afirmando que el que Dios se la diera le ha dado en que pensar y ahora va a honrar más que nunca el estar viva.

Yolanda Andrade. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui