Tras separación de Andrea Legarreta, 'amante' de Erik Rubín llega a 'Hoy' y deja en shock a Televisa

Ciudad de México.- Una reconocida conductora y cantante, quien fue señalada como la 'tercera en discordia' entre Erik Rubín y Andrea Legarreta, dejó con la boca abierta a millones de televidentes de Televisa debido a que este martes 25 de abril visitó el foro del programa Hoy. En las redes sociales existen un par de videos donde la famosa artista aparece muy cercana al exintegrante de Timbiriche, por lo que se llegó a creer que eran amantes.

Se trata de la talentosa Melissa López, integrante de JNS, quien hace algunos meses protagonizó tremendo escándalo debido a que en el espectáculo de 90's Pop Tour realizó una coreografía muy comprometedora con el ahora exesposo de Legarreta. Como se sabe, Erik y la madre de sus hijas anunciaron su separación el pasado 21 de febrero luego de 22 años de matrimonio y de inmediato se dijo que esta cantante había ocasionado la ruptura.

Pero de inmediato tanto Andy como Erik y López negaron estas versiones. Asimismo la conductora estelar del Canal de Las Estrellas reaccionó al rumor de que Erik podría tener un romance con Apio Quijano y lo descartó de forma tajante: "Es absurdo, es que esa parte, he procurado no ver nada, pero la verdad me parece que hay gente muy mala... Es gente sin empatía y quizá sus propias historias de vida han sido duras, y entonces prefieren decir 'ven como no existe el amor'".

Luego de que el escándalo de la supuesta infidelidad por fin se apagara y dejara de dar de qué hablar en las redes, esta mañana de martes Melissa pudo reencontrarse con Andrea ante las cámaras de la empresa de San Ángel y en pleno foro del programa Hoy. Sí, la intérprete de 40 años regresó al matutino de televisa, luego de enfrentar el escándalo con Rubín, para promocionar la nueva música que está estrenando JNS.

López, quien desde hace años tiene una relación amorosa con Alfonso Barbosa Castilla, acudió al programa al lado de Angie Taddei, Karla Díaz y Regina Murguía para presentar su nuevo sencillo inédito Tan Viva el cual fue producido por Erik y otros empresarios musicales. Andrea y Meli intercambiaron palabras y se dejaron ver de lo más sonrientes, por lo cual queda claro que no hay ningún problema entre ellas.

Incluso la protagonista de telenovelas como ¡Vivan los niños! le pidió a las JNS que le mostraran cómo era el baile de esta canción que ya se está volviendo viral en TikTok y dijo que le encantaba el nombre de su nueva gira titulada Bajo tu propio riesgo.

