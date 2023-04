¡Escándalo! Luego de bajarle al novio, este es el apodo que Clara Chía y sus amigas le pusieron a Shakira

Comparta este artículo

Barcelona España.- Casi se cumple un año desde que Shakira lanzó un comunicado de prensa en el cual confirmó que su relación con Gerard Piqué había llegado a su fin tras 12 años juntos y dos hijos, evento por el que pidió respeto a la prensa y fans aunque no aclaró qué fue lo que había pasado entre ambos. Tiempo después se difundió que las infidelidades del exjugador del Barcelona fueron la principal razón, lo que después llevó a revelar el nombre de Clara Chía como la tercera en discordia. Hoy la nueva novia del presidente de la Kings League da de qué hablar por arremeter en contra de la colombiana.

Hace algunos días Piqué se lanzó en contra de su ex especialmente porque remarcó que con las canciones que había lanzado al mercado y que además fueron un éxito internacional, no tomó en cuenta la salud mental de su actual pareja, por lo que incluso refirió que había estado recibiendo mensajes de parte de los seguidores de la originaria de Barranquilla; no obstante, en el marco en que el exfutbolista trató de limpiar la imagen de su actual pareja a quien defiende 'a capa y espada', ahora parece que la estudiante de Relaciones Internacionales no se quedo callada y así es como se refiere a Shakira.

Clara Chía puso este apodo a Shakira. Foto: Twitter

De acuerdo con lo expuesto por un periodista de origen español identificado como Roberto Antolín, Clara Chía y su grupo de amigas ya tienen una manera de referirse a la cantante, pues adelantó que todas ellas en lugar de decirle por su nombre o incluso solo hacer referencia como 'la ex', la llaman "vieja bruja menopáusica", sobrenombre que a los seguidores de la intérprete de Te felicito o Suerte no les gustó pues de inmediato resaltaron que la cantante y compositora se conserva en perfectas condiciones gracias a la disciplina que lleva.

El comunicador adelantó que luego de la exposición mediática que Clara Chía tuvo, más la salida de la canción que la colombiana grabó con el productor argentino Bizarrap (BZRP), Music Session #53, tuvo que recibir tratamiento psicológico pues constantemente fue señalada por los fans de la barranquillera, además de haber quedado como una 'destruyehogares', lo que secundaría la postura de Piqué contra 'Shak' por ventilar de la manera que lo hizo ruptura.

Ella es ajena al mundo mediático y de repente 'boom' ha llegado a eso. No se siente cómoda", dijo el comunicador.

Shakira también tenía un apodo para Clara Chía. Foto: Twitter

Cabe recordar que desde que Clara Chía se dejó ver con el exjugador del Barça, recibió presuntos malos tratos de la gente. Ejemplo de ello fue el trato que recibió de parte del dueño de un restaurante japonés al cual la pareja acudió a cenar, ya que se dijo, al ser fanático de la cantante, terminó por sacar a la joven; no obstante, pese a que Antolín recordó la anécdota, este hecho no fue confirmado ni por el mismo Piqué y menos por la actual pareja de éste.

Shakira y Piqué llevaban mucho tiempo sin tener relaciones sexuales. Esto lo usa para defenderse Clara Chía con su entorno de amigas", remató el periodista.

A modo de remate, el comunicador español recordó que en varias ocasiones Shakira se refería a Clara Chía como "mosquita muerta" y tras la salida de la canción con BZRP, especialmente en la parte donde dice que "Tiene nombre de persona buena. Claramente, no es como suena", siguió haciéndolo más "cuando le hablaba a su pareja", lo que ventiló a modo de justificar el apodo que la nueva pareja de Piqué tiene para con la madre d los hijos del exfutbolista.

Fuente: Tribuna