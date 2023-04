Golpe a Televisa: Tras 15 años al aire, Galilea Montijo abandona 'Hoy' y reciben malas noticias

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa acaban de recibir un duro golpe mediático, debido a que después de haber estado por más de 15 años al aire, la reconocida actriz y muy polémica presentadora, Galilea Montijo, recientemente acaba de dar mucho de que hablar al haber abandonado el programa Hoy, por lo que la producción de este recibió malas noticias por parte de sus millones de espectadores.

Como se sabe, desde hace casi tres décadas que Montijo es una de las estrellas más reconocidas y polémicas de la empresa San Ángel, en donde ha crecido poco a poco en producciones de Telehit en los 90's, aunque no fue hasta que ganó la primera temporada de Big Brother VIP que tomó una mayor relevancia, abriéndole aún más puertas, como unitarios en Mujeres Asesinas, las temporadas de Pequeños Gigantes, el matutino antes mencionado y muchos otras más.

Actualmente la presentadora tiene casi un año de haberse unido a Netas Divinas y sigue conservando su puesto dentro del famoso matutino, aunque últimamente se ha rumorado que ella después de haber estado por más de 15 años dentro de este podría muy pronto anunciar que se retira y no formará parte del elenco, ya que señalan que habría perdido su contrato de exclusividad y se iría a Univisión dado que no querría estar más tiempo en México.

Y ahora, de nueva cuenta los rumores sobre que la jalisciense podría dejar el programa actualmente producido por Andrea Rodríguez, debido a que la mañana de este miércoles 26 de abril esta no se presentó suele hacerlo cada mañana, siendo esto de forma inesperada, pues contrario a la semana pasada que informó su ausencia para cubrir todo sobre los Premios Latin Music Awards, ahora no se sabe el motivo de su ausencia.

Como es costumbre, en el matutino no se dio informes respecto al por qué no se encuentra al lado de Andrea Legarreta y el resto del elenco, sin embargo, ni ella misma se ha pronunciado en sus redes sociales sobre su estado de salud, los motivos de su falta ni su paradero, sin embargo, se espera que pronto la presentadora dé una respuesta al respecto, ya sea que sea por motivos laborales o situaciones personales.

Pero, la ausencia de la presentadora no solo generó dudas en las millones de espectadores que día con día los ven, sino que también vivo con malas noticias, dado que en la cuenta de Instagram y de Twitter, varios de estos decidieron comentar el hecho de que se sienten molestos por no verla en la emisión, afirmando que "Sin Gali no es lo mismo, por eso mejor no los termino de ver cada que no está", demostrando que su ausencia resta puntos en su rating.

Fuente: Tribuna del Yaqui