Se volvió mujer: Tras subir 14 kilos y debut en 'VLA', exactor de Televisa da dura noticia en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor y conductor, quien tras renunciar a su contrato de exclusividad en Televisa pudo debutar en la pantalla de TV Azteca, dio un fuerte golpe a la audiencia del matutino Venga la Alegría debido a que este miércoles 26 de abril reapareció en el programa Hoy dando una fuerte noticia. El famoso admitió ante las cámaras que ha pensado en el retiro debido al bullying y críticas de las que ha sido víctima.

Se trata del talentoso Omar Chaparro, quien empezó su carrera en la pantalla de San Ángel conduciendo programas como Black and white, No Manches, Los diez primeros y Sabadazo. Como se recordará, el originario de Chihuahua tomó la decisión de abandonar la emisión donde compartía con Laura G y Cecilia Galliano para darle un giro a su carrera y probar suerte en Hollywood, por lo cual renunció a su exclusividad en la televisora de los Azcárraga.

Chaparro, quien en varias ocasiones se volvió mujer para participar en sketches, aseguró que se sentía estancado y que un día al verse en el espejo disfrazado de vaca decidió poner fin a su carrera en la televisión mexicana. El también cantante realizó varias películas y comenzó a trabajar con otras empresas como Estrella TV, donde tuvo gran éxito conduciendo su propio show Tu-Night y apareció varias veces en el Ajusco a través de entrevista con Ventaneando y VLA.

Omar Chaparro en 'VLA'

Durante esta mañana de miércoles Omar dio un golpe a la audiencia del Canal Azteca Uno debido a que apareció en el programa Hoy, liderado por Galilea Montijo y Andrea Legarreta, contando que llegó a perder la fe en sí mismo debido a las duras críticas que ha recibido por su carrera: "Pagué el precio de no saber poner un filtro en las críticas, me fueron lacerando poco a poco, fueron quebrantando el espíritu de ese niño juguetón e inquieto".

Muy conmovido, el intérprete de 48 años contó ante las cámaras del matutino que incluso pensó en el retiro luego de escuchar fuertes comentarios en su contra: "Dije 'a lo mejor tienen razón, ni soy cantante ni actor ni nada', pensé en tirar la toalla, pensé en que mi carrera había acabado terminado en algún punto de mi vida". Omar resaltó que aunque entiende que todo artista está expuesto a las críticas, considera que algunos comentarios del público son innecesarios

"Cuando me desean la muerte y dicen 'llévate a Omar Chaparro y regrésanos a 'Chabelo' o peor, cuando me dicen 'porqué no te moriste tú', yo entiendo que haya crítica porque estamos expuestos, pero cuando son tan fuertes son innecesarias ¿no?", declaró. Pero luego de tomar terapia, el actor chihuahuense declaró que responderá a sus críticos con un show titulado Yo soy Omar Chaparro que está próximo a estrenarse.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy