Tras show, Pepe Aguilar explota contra exigencias de sus fans: "No me estás haciendo un favor"

Aguascalientes, Aguascalientes.- El cantante Pepe Aguilar está dando de qué hablar una vez más, en esta ocasió se ha sincerado con la prensa sobre su trayectoria y ha confirmado que la relación con algunos de sus seguidores no es muy buena porque cuando cumple con sus exigencias, algunos se vuelven en su contra. Luego de un show que dio en la Feria de San Marcos en Aguascalientes, el intérprete tocó el tema y dijo:

"Los fans que exigen que haya buenos artistas, yo creo que también debe haber buenos fans, ¿no crees?". Y agregó: "No nada más es de que 'porque yo te compro, yo te doy de comer', no espérame, no has entendido nada, no va por ahí, no es así". Posteriormente, el cantante del regional mexicano recalcó que también como artista ofrece determinadas cosas que las personas no encuentran en todos lados.

Es un intercambio, y yo te estoy dando algo que te hace sentir, que te gusta, que te enamoras, yo no estoy haciendo ningún favor, simplemente lo estoy poniendo a tu disposición, y sí te late pues ¡qué padre!", expuso.

Incluso, Aguilar destacó que tampoco le debe nada a las personas que acuden a sus presentaciones: "Si tú me vienes a ver aquí, precisamente por eso, pues tampoco me estás haciendo ningún favor, es un intercambio", puntualizó. Cambiando de tema, Pepe también dijo que la gente cree que su padre Antonio Aguilar lo hizo famoso cuando no es así; además, se pronunció sobre la reciente incursión de su hijo mayor en el mundo de la música.

Me recuerda cuando yo inicié en mi carrera, no tanto porque estaba en el rock, sino cuando yo hacía mi música mexicana, que por cierto es otra que mucha gente cree que mi papá me llevó así de la mano y me empujó hacia el mundo artístico, mi papá no sabía ni qué estaba haciendo yo, yo le llegaba con la música y le decía '¿qué opinas de esto?', entonces igual yo tengo esa escuela, igual con mis otros hijos, pero ahora que Emiliano está rapeando pues fue una sorpresa tremenda, yo no sabía que estaba rapeando", manifestó.

Finalmente, el intérprete de 54 años de edad reveló que hasta el momento no ha tenido la oportunidad de conocer a su primera nieta, luego de que Emiliano Aguilar debutara como papá. "Todavía (mi faceta como abuelo) no la empiezo a vivir, no a la chavita físicamente, tengo fotos de ella", explicó al respecto.

Fuente: Tribuna