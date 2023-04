Erik Rubín se confiesa en Televisa tras divorcio de Andrea Legarreta y filtra secreto de 'examante'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso cantante y empresario Erik Rubín logró conmocionar a miles de sus fans debido a que en una entrevista a las afueras de Televisa habló como nunca antes de su separación de Andrea Legarreta y también impactó al compartir una fuerte noticia sobre una de sus exnovias. Como se sabe, la conductora del programa Hoy y el exintegrante de Timbiriche tienen 8 meses separados.

La tarde de ayer miércoles 26 de abril Rubín fue captado llegando a la televisora de San Ángel y aquí se le preguntó sobre cuál es su sentir por ser productor y actor del musical Vaselina, donde compartirá escenario con Andy, Mariana Garza, María León, Benny Ibarra, Diego Schoening, y más. Debido a que hay varios exintegrantes de Timbiriche en el proyecto, el talentoso intérprete fue cuestionado sobre si invitara a otros excompañeros.

El padre de Mía y Nina Rubín fue tajante y dijo que todos los miembros de la banda fueron invitados a participar, destacando que es probable que Sasha Sokol se integre en algún punto del proyecto. Mientras que de su exnovia Paulina Rubio, Erik dijo que también podría unirse al elenco una vez que termine otros proyectos que tiene la llamada 'Chica Dorada': "Paulina siempre prendida con el proyecto, en este momento igual, todos tenemos planes, por eso nos sentimos afortunados de que nosotros estemos ahorita ahí, Paulina en algún momento igual es probable que se sume, la invitación está abierta".

Erik y Andrea trabajarán juntos en la obra

Como se sabe, el originario de Puebla y 'La Pau' tuvieron una tórrida relación en su juventud e incluso ella se peleó por el amor de Rubín con Alejandra Guzmán. Cambiando radicalmente de tema, el intérprete de temas como Princesa Tibetana fue cuestionada sobre su separación de Legarreta y al escuchar la posibilidad de que se dé una reconciliación, él respondió: "Somos familia, siempre lo vamos a ser, estamos siendo obedientes y siendo lo que nos sugirieron, no sabremos nosotros cuál va ser el desenlace".

Luego Rubín hizo hincapié en que él y la madre de sus hijas se siguen queriendo muchísimo: "Hay un amor increíble, un amor que nunca va dejar de estar... dentro de nuestro proceso es reencontrar qué es lo que pasa con nosotros como pareja, no sé qué pueda pasar, si yo supiera, no tendría que hacer todo este proceso". Posteriormente el famoso de 52 años volvió a señalar que no hay nada oscuro que pueda "manchar" la historia de amor que vivió con Andrea.

Hay que recordar que el pasado 21 de febrero fue cuando 'La Legarreta' y el padre de sus hijas compartieron un comunicado de prensa para informar que su relación sentimental había acabado luego de 22 años de matrimonio. En el comunicado y en sus declaraciones posteriores siempre resaltaron que ambos seguían sintiendo mucho amor y que solo decidieron separarse para "amarse desde otro lugar". ¿Crees que Andrea y Erik puedan recuperar su matrimonio luego de anunciar la separación?

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes