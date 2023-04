¿Fue infiel? Mayrín Villanueva se confiesa en Televisa y filtra secreto de su relación con Santamarina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Mayrín Villanueva, quien tiene más de 25 años de experiencia en las telenovelas, de nueva cuenta logró dejar sin palabras a toda la audiencia de Televisa debido a que recientemente hizo fuertes confesiones sobre su matrimonio con Eduardo Santamarina. Como se recordará, se dice que la relación sentimental de este par de artistas comenzó cuando ambos tenían pareja y se veían como amantes.

La protagonista de las series de comedia ¿Es neta Eva? y Vecinos primero estuvo casada con el actor Jorge Poza, con quien procreó a sus hijos mayores Sebastián y Romina, y se dice que su separación se dio por una supuesta infidelidad. Mientras que el exconductor del programa Miembros al Aire le puso el cuerno a su primera esposa Itatí Cantoral una y otra vez y una de las terceras en discordia fue Susana González.

Recientemente Mayrín, quien en el 2019 se quedó sin contrato de exclusividad en San Ángel, brindó una entrevista exclusiva al podcast El Camerino en la que habló sin tapujos de su actual matrimonio, donde ya lleva 14 años. La querida actriz nacida en Toluca, Estado de México, primero reconoció que encontró el amor en los pasillos de la empresa mientras grababan el melodrama Yo amo a Juan Querendón: "Conocí a mi jarochito, tuvimos dos años para conocernos, pero terminando la novela empezó el amor".

La intérprete de novelas como Niña amada mía, Mi corazón es tuyo, Una familia con suerte y Si nos dejan explicó que luego de convivir tanto tiempo con Eduardo tanto en los foros de Televisa como en una obra posterior, provocó su enamoramiento: "Ya tenemos afortunadamente 14 años siempre, esperemos que esto siga dando", declaró y posteriormente abordó cómo ha sido su romance con alguien que también trabaja en este medio:

Sí es difícil, estás más en el ojo público cuando los dos estás dentro de...".

Luego Villanueva relató un secreto de su matrimonio y explicó que ella y Santamarina hicieron un pacto hace tiempo para no tener problemas por su trabajo y es que ambos han tenido que protagonizar íntimas escenas con compañeros de novelas: "Es un 'no te puedo reclamar, porque si no, entonces tú también me vas a reclamar, mejor yo no veo, tú no ves, nos besuqueamos en las novelas y nadie sabe'", explicó la actriz dejando en shock.

Mayrín relató que aunque trata de evitar ver las escenas de besos de Lalo, algunas veces termina enterándose de ellas por redes sociales: "Yo trato de no ver, él también como que no ve tanto, yo creo que es lo más sano". Además dijo que tampoco le gusta acompañar a su esposo a las grabaciones para evitar incomodar: "Yo no entro a su foro, él no entra al mío, mejor nos vemos afuera del foro, digo '¿para qué entro?', cada quien respeta, es tu trabajo, es como si la esposa de un doctor estuviera en el consultorio".

