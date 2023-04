¿Luto en Televisa? Filtran devastadora noticia de Florinda Meza, la actriz del 'Chavo del 8' lo aclara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en las redes sociales acaban de afirmar que Televisa se encuentra envuelto en un triste luto, pues filtraron una devastadora noticia respecto a la reconocida y muy famosa actriz, Florinda Meza, por lo que a través de sus redes sociales la recordada 'Doña Florinda' del Chavo del 8, dejó un mensaje en el que lo aclaró todo, respecto a estos temas y de su estado de salud.

Como se sabe, Meza en el año de 1969 debutó en la actuación dentro de la empresa San Ángel, donde obtuvo importantes papeles en melodramas, aunque fue en la comedia donde ha dejado una mayor huella con sus papeles como 'La Chimoltrufia' y los sketch de Roberto Gómez Bolaños, el cual es conocido como 'Chespirito', con el cual estuvo casado por varios años hasta que este falleció, hecho de lo que ella afirma quedó devastada.

Pero, pese a perder al gran amor de su vida y varios años retirada de la actuación, en redes sociales se filtró el hecho de que lamentablemente a al edad de 74 años esta había perdido la vida y se había reunido con este gran amor de su vida, aunque no se dijeron causas de esta, de inmediato la noticia comenzó a circular por todos lados, tanto que incluso esto llegó a los ojos de la reconocida histrionista.

Florinda Meza. Instagram

Es por ello que a través de su cuenta de Instagram decidió salir a negar lo sucedido con un collage de fotos recientes, en el que no solamente está viva, sino que muy alegre y feliz presentando un show en Brasil, dejando muy en claro que ella no había pasado a una mejor vida o que incluso estuviera cerca de fallecer como se ha estado diciendo, sino todo lo contrario, que estaba en una maravillosa etapa.

Para dejar muy en claro su postura de que estaba bien y que no había de que preocuparse les mandó un contundente mensaje a estos detractores, en el que señala que "Para los que andan diciendo por ahí que 'ya me morí'... ¡Es cierto!, 'Me morí' de la emoción con tantos fans reunidos para verme en Brasil. 'Me morí' de gusto al poder abrazarlos, platicar con ellos y convivir. 'Me morí' de alegría al saber que mi trabajo es importante en la vida de tantas personas.

Finalmente, Florinda quiso dejar en claro que ahora estaba "muerta" pero de la risa que le ha dado leer la mencionada noticia que anda circulando por ahí y que se ha replicado, señalando que "regreso a México para seguir viviendo este sueño tan bonito. Gracias, Brasil. 'Me mataron'... pero de puro amor", haciendo que sus miles de seguidores le aplaudieran la manera en la que aclaró los chismes.

Florinda Meza niega muerte. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui