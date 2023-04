Shock en la música: Cantante es encarcelado por 32 meses; lo apuñalaron fatalmente en las duchas

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Este jueves, 27 de abril, trascendió la noticia de la muerte de un joven rapero, quien se encontraba dando sus primeros pasos en la industria de la música, cuando fue acusado de portación ilegal de armas, por lo que el pasado diciembre fue sentenciado a pasar 32 meses en una prisión de California, Estados Unidos. La celebridad aún no cumplía el medio año, cuando fue localizado sin vida en el baño de la cárcel. Se estima que los mismos reclusos lo habrían asesinado.

Money Sign Suede era un rapero de origen mexicano, que nació en la ciudad de las estrellas: Los Ángeles, y quien se hizo famoso por sus canciones como Red on my mind y Back to the Bag, entre algunos otros temas. Su verdadero nombre era Jaime Brugada Valdez y tenía 22 años cuando fue asesinado a puñaladas en la mencionada prisión. De acuerdo con información del medio The New York Pot, los guardias se percataron de los hechos, cuando el artista no estuvo presente durante el pase de lista, del pasado martes, 25 de abril, a las 22 horas, por lo que comenzaron a buscarlo.

Money Sign Suede estaba en la cárcel desde diciembre de 2022, cuando fue sentenciado a 32 meses (2 años y 8 meses) por posesión de armas de fuego en el condado de Riverside . Asimismo, se había declarado culpable de otro delito similar, aunque éste lo habría cometido en Los Ángeles, por lo que se esperaba que su condena se ampliara por 24 meses más, aunque esto no llegó a suceder.

Según información proporcionada por las autoridades a los medios de comunicación, Money Sign Suede fue localizado inconsciente y gravemente herido en la zona de las duchas del Centro de Entrenamiento Correccional en la Prisión Estatal de Soledad, donde recibió una puñalada en la zona del cuello, por este motivo fue trasladado a un centro médico, pero fue declarado muerto ni bien llegó. El caso está siendo investigado como un homicidio y se desconoce el motivo o el autor del ataque.

Money Sign Suede era considerado una estrella emergente del rap y poseía una gran popularidad entre sus seguidores. Su abogado, Nicholas Rosenberg, llegó a mencionar frente a los medios que era una persona muy querida y de buenos modales. Su familia agradeció las condolencias y advirtió sobre una supuesta recaudación de fondos falsa que circulaba en Internet, esto con la finalidad de salvaguardar a los fans con buenas intenciones de ser estafados.

La última advertencia sobre la presunta estafa fue publicada en la cuenta de Instagram de Money Sign Suede, donde se puede ver una captura de pantalla de una conversación sobre una conversación, al mismo tiempo, la familia vuelve a advertir que no están recaudando dinero y que tampoco cuentan con ningún perfil de GoFundMe, puesto parece ser que los estafadores se están poniendo en contacto con los fans del rapero.

No es la cuenta de mi madre, hemos dicho esto una vez y lo diremos de nuevo, no tenemos un Gofundme y no estamos pidiendo dinero, no caigas en ninguna estafa, gracias

