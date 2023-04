VIDEO: Belinda no se guarda nada y ¿le envía tremenda indirecta Christian Nodal y Lupillo Rivera?

Comparta este artículo

Madrid, España.- Tras su ruptura con Christian Nodal, Belinda se ha enfocado en una sola cosa y es en relanzar su carrera como cantante y actriz, lo que la llevó a protagonizar la serie española de Netflix, Bienvenidos al Edén, así como también se le ha visto estrenar diversas canciones como Me encantaría, Flamenkito, Si tú me llamas, Eden, No estamos tan locos, Colorblind y Mentiras cab... siendo esta última una indirecta para el cantante regional mexicano.

Por otro lado, en sus ratos libres, Belinda se dedica a leer mangas, ver anime y jugar videojuegos, lo que de alguna manera la vuelve más "cool" frente a sus miles de fans, quienes hace ya varios meses la apodaron Santa Belinda, esto es debido a que la celebridad logra enamorar de tal manera a sus parejas, que estos llegan a tatuarse diversas partes de su cuerpo en honor a la estrella de Cómplices al rescate.

Los ejemplos más resaltables de ello son Lupillo Rivera, quien en el mes de marzo del 2019, confesó que mantuvo una relación con Belinda que duró cinco meses. En aquel tiempo, el hermano de Jenni Rivera se tatuó el rostro de la cantante en su brazo izquierdo. El siguiente ejemplo, y quizás más conocido, es el de Christian Nodal, quien se hizo varios tatuajes de la rubia, luego de que iniciaron su noviazgo en el mes de agosto del 2020. Las impresiones más notables del cantante de Dime cómo quieres fueron los ojos de la protagonista de Camaleones, así como su nombre y la frase "Utopía" que hace referencia a una de sus canciones más famosas.

Recientemente, Belinda brindó una entrevista para Vogue España, donde habló un poco sobre la impresión que tenía del hecho de que sus exnovios se tatuaran cosas en honor a ella, asimismo del apodo que su fans le pusieron y hasta mencionó la polémica oración que sus seguidores le compusieron por el gran amor que la famosa llega a despertar en los hombres con los que ha tenido alguna relación.

Belinda citó la oración completa con expresiones de gran dramatismo y explicó que era una broma que sus fans le habían hecho en referencia de que "los hombres que se enamoran" de ella se tatúan su nombre, su cara o lo que sea (obviamente estos serían Lupillo Rivera y Nodal), a lo que ella confesó que le causaba mucha risa, ya que, se tomaba todo el tema a modo de broma y evitaba tomárselo en serio: "Pues me hace mucha gracias porque no sé, me da risa, me lo tomo muy a broma", mencionó la cantante.

Si bien, la oración a Santa Belinda ya existía, la realidad es que tomó bastante fuerza luego de que la cantante la incluyera en una de sus canciones, durante sus primeras presentaciones en México, tras regresar de grabar la primer temporada de Bienvenidos al Edén en España, la oración recita lo siguiente: Santa Belinda de los amores, patrona de los enc..., reina de los amarres y del sapito encantado, te pido me hagas el milagro pa que también se enc... conmigo y ni nombre lo lleven tatuado".

Fuentes: Tribuna