Conductor de Televisa hace anuncio delicado sobre su estado de salud y las redes se vuelcan en apoyo

Ciudad de México.- Una delicada noticia estremeció a Televisa, casa del popular conductor 'Paco' Villa, quien a través de sus redes sociales reveló a sus seguidores una desconcertante noticia sobre su estado de salud. Y es que el narrador de partidos de futbol de la división de deportes TUDN, informó a su audiencia que padece cáncer por lo que se encuentra bajo tratamientos para tratar de superar esta enfermedad.

'Paco' Villa detalló que el cáncer le fue detectado hace meses cuando estaba en juego la Copa del Mundo de Qatar 2022, tras una revisión en un hospital de Doha. Además, reveló que ya se está sometiendo a un tratamiento y lleva ya diez sesiones de quimioterapia desde entonces. El comunicador no dio más detalles respecto a su enfermedad ni sobre qué tipo es el que padece.

“Les platico que estoy en tratamiento por un cáncer que me detectaron hace algunos meses. Me siento muy agradecido con la vida que he tenido y también con este momento", declaró el conductor en un video en sus redes sociales. "Se los digo para que, si me ven por ahí, sepan que estoy bien y con mucha fe”, agregó el comunicador mexicano sobre como lleva su enfermedad.

Casi de inmediato sus seguidores comenzaron a pronunciarse en las redes sociales, donde el le expresaron mensajes de animo. Conocido también por su ferviente afición al Cruz Azul, los celestes fueron uno de los clubes de la Liga MX, quienes le expresaron: "Queremos verte con el entusiasmo de cuando narraste La Novena, Paco Villa. Te deseamos mucha fuerza". Otro de los equipos que se pronunciaron en las redes sociales fueron las Chivas.

El equipo rojiblanco respondió al post de Villa con un mensaje de ánimo "¡VENGA, PACO! Eres uno de los mejores narradores de México, nos has emocionado incontables veces y ahora nos toca a nosotros animarte para que ganes este partido. Te deseamos pronta recuperación y enviamos un fuerte abrazo de toda la familia Rojiblanca". La liga MX a través de su cuenta de Twitter también envió fuerza al narrador deportivo. "Mucha fuerza, Paco! ¡Estamos contigo! Te deseamos una pronta recuperación", escribieron.

La cuenta de los Tuzos del Pachuca también envió su mensaje de apoyo. "Desde Pachuca estamos contigo". La cuenta de la Selección Mexicana también se pronunció al respecto. "Todo México está contigo, Paco. Que esas ganas y actitud con la que siempre narras, siga acompañándote en estos momentos. Pronta recuperación y a ganar el partido más importante". Además de los equipos deportivos, otros colegas del medio

