FOTO: Juan Soler y Paulina Mercado dan crucial paso con su relación e impactan a la farándula

Ciudad de México.- En días recientes, el nombre de Juan Soler ha estado de manera recurrente en los titulares de los medios de comunicación, esto es debido a su abrupta salida del programa matutino y de variedad de Imagen TV, Sale el Sol, show en el que trabajó durante mucho tiempo y donde dejó de lado su faceta como galán de novelas para abrir paso a su rol como conductor de televisión.

Si bien, su salida del programa fue bastante emotiva, debido a que el famoso rememoró cómo fue su llegada al show, revelando que únicamente había planeado estar en él durante seis meses, pero dicho plan cambió tan pronto terminó el plazo, puesto se le ofreció un puesto mas prolongado de lo que se había hablado originalmente. El protagonista de Cuando me enamoro no dejó de hacer especial énfasis en lo mucho que creció en su estadía en el matutino.

Y es que Soler no solo encontró una nueva vocación que podía explotar, sino que también encontró el amor junto a su novia Paulina Mercado, de quien se ha dejado ver sumamente enamorado en los últimos meses a tal grado en el que recientemente, la famosa reveló que ambos habían decidido dar un paso importante en su relación y se trata de ¿boda? La realidad es que no, incluso el propio Juan ha sido enfático en que es más que probable que nunca caminen juntos al altar, puesto ambos ya pasaron por dicha experiencia y no buscaban repetirla.

Entonces... ¿qué fue lo que hicieron? Resulta ser que en días recientes, Paulina Mercado hizo una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, donde respondió diversas preguntas que sus fans le hacían, una de ellos la cuestionó sobre un tatuaje que Juan y ella se hicieron juntos, el cual tiene forma de media Luna, por lo que la presentadora no dudó en contar que habían decidido hacerlo porque el satélite natural de la Tierra tiene una fuerte relación con su noviazgo.

Nos lo hicimos juntos. Juan y yo tenemos una historia con la luna, desde que inició esto y, de hecho, seguramente han visto muchos reels o muchas fotos que le ponemos la canción 'Fly Me to the Moon'. Yo me lo hice aquí en la mano y él se lo hizo en el torso", relató la famosa

Paulina Mercado presume el tatuaje que se hizo junto a Juan Soler

Créditos: Instagram @paulinamercado007

Compartir tatuajes o hacerse alguno como homenaje a la pareja es una práctica que se ha vuelto bastante común en el medio de la farándula, esto es debido a que, regularmente, buscan tener un lazo con su ser amado; sin embargo, también puede resultar algo contraproducente cuando la relación llega a su final, los casos más famosos de esto son los de Christian Nodal y Lupillo Rivera, quienes se tatuaron algo relacionado a Belinda.

Otro famoso que imprimió algo vinculado a su pareja fue el vocalista y líder de la banda Grupo Firme, Eduin Caz, quien hace pocos días dio de qué hablar cuando sus fans creyeron que se había borrado el tatuaje que se hizo en nombre de su exesposa, incluso los conductores de Ventaneando lo criticaron fuertemente por marcar su piel y luego intentar borrarlo, chisme que fue desmentido por el propio cantante en un concierto en Monterrey, donde reveló que aún tenía su tatuaje. Ojalá a Juan Soler y a Paulina Mercado les vaya mucho mejor con sus respectivas Lunas.

Fuentes: Tribuna