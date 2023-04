Tragedia en Televisa: Reportan que Yolanda Andrade de nuevo está al borde de la muerte; esto se sabe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de Televisa se dice que podría darse unas trágicas noticias, pues recientemente en redes sociales acaban de reportar que la famosa actriz y muy polémica presentadora, Yolanda Andrade, una vez más despierta la preocupación entre miles de sus fans, dado a que señalan que ella podría estar al borde de la muerte y esto es lo que se sabe hasta el momento de su salud.

Como se sabe, hace un par de días que se reveló que lamentablemente Andrade había tenido que ser hospitalizada, siendo la reconocida conductora y gran amiga por más de hace dos décadas de Yolanda, Montserrat Oliver, reveló que no se le vería pues: "Joe se sintió mal, me avisó ahorita, entes de venir a Montse & Joe, que se sintió muy mal y que no podía venir y preferimos que obviamente se atendiera, fuera a ver al médico para que se sienta mejor y que pueda estar muy pronto con nosotros".

Pero, hace un par de días en TV Notas la reconocida presentadora brindó una entrevista en la que detalló los terribles momentos por los que pasó, señalando que tuvo una hemorragia interna y que se llevó un terrible susto, debido a que vómito y defecó con sangre y estuvo tan mal que ni siquiera recuerda como su hermana la llevó al hospital y que vio de cerca la muerte, pues hasta le dijo que la amaba.

Finalmente, para cerrar con el tema y calmar a sus millones de fans, declaró que por fortuna ahora se encuentra bien, sana y estable dentro de lo que cabe, sin mencionar que fue lo que pudo haber ocasionado el hecho de que le pasara todo esto, pero sí dejó en claro que estaba agradecida por esta nueva oportunidad de vida, afirmando que el que Dios se la diera le ha dado en que pensar y ahora va a honrar más que nunca el estar viva.

Pero ahora, parece ser que lo último habría quedado de lado, dado a que la famosa y reconocida periodista, Angélica Palacios, a través de su canal de YouTube informó que lamentablemente otra vez Andrade se encuentra muy delicada de salud y preocupa tanto que ya están pidiendo oraciones colectivas para que puedan estabilizarla y de nueva cuenta esté un poco mejor, libre del peligro del que ahora se encuentra.

Ante esto, de igual forma señaló que por el momento se sigue desconociendo que es lo que está ocasionando esta crisis de salud en Andrade, pero que se espera que muy pronto que alguno de sus médicos logre dar con ello y pueda controlar la situación, dando un diagnostico y un tratamiento específico, afirmando que todos deberían de unirse en esta oración por ella.

