¿Vas o te llevan? Para que entres 'en onda', te contamos quién es Rosalía y por qué tanta emoción por verla

Ciudad de México.- El 10 de abril del presente año, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, informa través de su cuneta en TikTok que la cantante Rosalía sería la que ofrecería un concierto totalmente gratis en el Zócalo, lo que de inmediato dividió opiniones, pues mientras unos fans celebraron que la hayan contemplado a ella, otros de plano lamentaron que no se invierta en mantener en perfectas condiciones tanto el transporte público como las vialidades de la ciudad; no obstante, hubo quienes no le dieron importancia la asunto pues no saben quién es ella y por ende, no tenían la intensión de asistir al primer cuadro para verla cantar. Si eres uno de los que no sabe de quién se trata y de donde viene, a continuación aclararemos cada duda.

La denominada 'Motomami' cuyo nombre completo es Rosalía Vila Tobella, es originaria del municipio de San Cugat del Vallés, ubicado en Barcelona, un lugar que es autónomo de la región de Cataluña. Al ser una artista de origen catalán, se puede explicar su acento, sobre todo porque hay muchos que aseguran no entender lo que sus letras dicen pero que pese a ello, son reconocidas en todo el mundo por la fama que cuenta.

Debido a que es una artista catalogada dentro del género urbano, hay nuevos fans quien son saben si su fuerte es el reggaetón; no obstante, en ocasiones anteriores la misma intérprete de Con Altura ha remarcado que su influencia está en el fandango, flamenco y claro, la pasión, tristeza y hasta desamor, lo que la ha llevado a crear un ritmo diferente que llegó para quedarse.

Fue a los siete años de edad que comenzó a mostrar pasión y sobre todo talento por la música, lo que la llevó a estudiar en la Escuela Superior de Música de Cataluña y con el paso del tiempo probó suerte en el programa Tú sí que vales a la edad de 15 años, espacio donde recibió malas criticas y hasta la sugerencia de retirarse pues estaba desafinada y claro, sin muchas oportunidades. "Tienes mucho potencial, pero aún no sabes sacarlo", le dijeron los jueces entonces.

No pasa nada, yo vengo aquí a recibir las críticas y a aprender de profesionales como vosotros. Acepto tu opinión", respondió la famosa.

Fue en 2017 cuando tuvo la oportunidad de lanzar un sencillo de manera más oficial, le tema en cuestión se titula Aunque es de noche y con ello, atrajo la atención de personalidades de la industria quienes además la consideraron para un Latin Grammy, pues no era común escuchar un género donde además se tomara en cuenta el ritmo gitano que hoy la caracteriza tanto en los temas como en el baile.

Canciones como Saoko, Bizcochito, Despechá o Beso, la cual interpreta con su prometido, el cantante Rauw Alejandro, la llevaron este viernes a ser una de las artistas que posiblemente rompa el récord de audiencia en el Zócalo capitalino, evento por el que además no cobró nada ya que Ocesa remarcó, es la manera en que la famosa de 30 años de edad agradece al público mexicano el apoyo que ha tenido desde el comienzo.

¿De cuánto es la fortuna de Rosalía?

En el marco en que el concierto era anunciado por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, se rumoró que la intérprete y compositora había cobrado por este evento no en dólares sino en euros; no obstante, al aclararse que era un evento totalmente gratuito se ha abordado el tema de haber invertido únicamente en la logística de este concierto.

Si bien Rosalía no será más rica después de esta noche, la duda es sobre a cuánto asciende su fortuna. Al respecto, el rotativo británico The Sun informó en 2022 que registros dejaban ver que contaba con un total de 54 millones de dólares, es decir, más de 209 millones de pesos, cifra que se estimaba crecería en un 110% en los siguientes años por lo que para el 2024 la cantidad que la española tendría sería de más de 100 millones de dólares.

