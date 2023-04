Drama en Televisa: Ferka lanza contundente advertencia a actriz de novelas y así la contraatacaría

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que en Televisa no se han acabado los fuertes dramas, debido a que recientemente la reconocida presentadora y famosa actriz, Ferka, tuvo una entrevista con varios medios de comunicación y en esta le lanzó una contundente advertencia a la famosa actriz de novelas y exreina de belleza, Alicia Machado, con respecto a su expareja, Christian Estrada, por lo que ella la habría contraatacado de esta forma.

Como se recordara, en septiembre del 2022 los exparticipantes de Guerreros 2020 levantaron las sospechas de una separación al haber dejado de compartir cosas juntos, tras lo que poco después en el programa Hoy confirmó los rumores, afirmando que lamentablemente las cosas no pudieron solucionarse, revelando que fue por un presunto maltrato emocional y por el hecho de que su suegra la habría ofendido y él no habría hecho nada para evitarlo.

Tras varios meses y después de que el la criticara por presuntamente estar en una relación con el galán de novelas, Jorge Losa, este en su cuenta de Instagram dejó muy en claro que está en una relación sentimental con Machado, hecho por lo que en las redes sociales hubo quienes lo tacharon de "hipócrita" por juzgar a María Fernando Quiroz, nombre de Ferka, con su aparente noviazgo nuevo.

Ferka envia mensaje a Machado y Estrada. Internet

Ahora, pese a que anteriormente en una entrevista con el programa El Chismorreo, la exintegrante de Inseparables mencionó que él era un hombre soltero y "libre de hacer lo que quiera", además de agregar que "al final de cuentas qué padre que se entretenga porque así seguramente ya me va a dejar en paz, ¿no? Eso es lo mejor", cuando le cuestionaron sobre su romance, ahora ha dado nuevas declaraciones.

En esta opinión nueva al respecto, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, al ser una vez más entrevistada y se abordara el tema, mencionó que "yo no me meto en las relaciones de los demás, que sean felices", pero lo siguiente dio a entender que estaría en contra de la mencionada relación y varios lo tomaron como una indirecta hacia Machado y que se aleje de él y así no pasar lo que ella.

Estuvo fuerte, porque yo sé muchas cosas. Porque eso es lo más impresionante de la vida, porque luego una escupe para arriba y después te cae aquí en la frente", expresó.

Ante estas nuevas declaraciones, se dijo que la exintegrante de La Isla recibió de inmediato el contraataque de la actriz de Una Familia Con Suerte, puesto que una página de Twitter especializada en espectáculos señaló que Alicia habría bloqueado de todas sus redes sociales a Ferka para evitar que le lleguen sus aparentes indirectas y "haciendo oídos sordos" a estas advertencias tan contundentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui