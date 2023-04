(FOTO) Conductora de TV Azteca sufre accidente en transmisión de 'VLA'; queda con graves heridas

Ciudad de México.- Regularmente, realizar un programa en vivo, suele ser todo para toda la producción, ya que, éste debe ser lanzado al aire con la menor cantidad de errores posibles, por lo que se deben prevenir cualquier tipo de contratiempos, sin embargo, no siempre es posible realizar esta hazaña, por lo que hay algunas ocasiones en las que surgen incidentes, ya sea detrás o frente a cámaras.

Un ejemplo de ello ocurrió recientemente en el programa matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, show que regularmente se transmite en vivo, sobre todo cuando hay algún programa especial, tal y como ocurrió el pasado viernes, 28 de abril, cuando la producción se adelantó a celebrar el Día del Niño, motivo por el que los conductores tuvieron que disfrazarse como si fueran infantes y también tuvieron que realizar algunos juegos.

Tábata Jalil sufre accidente en el especial del día del niño

Hasta este punto todo parece normal, sin embargo, el problema llegó cuando la conductora, de 43 años, Tábata Jalil, participó en una de las actividades. Resulta ser que la presentadora tenía que subirse a un circuito inflable y lanzarse de una resbaladilla cubierta con soga, la cual se encuentra ahí, para que el usuario en cuestión pueda escalar el juego si es que así lo desea, pero que, en algunas ocasiones puede tornarse peligroso.

Durante la transmisión no pareció haber ocurrido ningún problema, sin embargo, horas más tarde, Jalil compartió un video y fotografías a través de sus redes sociales, en las cuales, la famosa de Ajusco suele mostrarse sumamente activa. En las imágenes se puede apreciar a la famosa revelar que, durante la actividad del inflable, su vestido se le levantó, lo que permitió que su piel tuviera contacto con los lazos, lo que le provocó quemaduras en la esplada a causa de la fricción.

Les voy a compartir la historia, a ver si no me la baja Instagram, pero me raspé toda la espalda y me quemé, porque cuando subes ahí al inflable te avientas como de resbaladilla, pero había unos mecates para que te pudieras sostener, y pues se subió el vestido y me raspé. Y pues les enseñó. Gracias a 'Destrampados' por grabarme